Halkla iç içe yönetim anlayışı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Kadir Gecesi’nde münasebetiyle vatandaşlara lokma dağıttı.

Kadir Gecesi dolayısıyla İlkadım ilçesindeki tüm camilerin tıklım tıklım dolduğu gecede Hastanebaşı Camisi’nde namazını kılan Başkan Demirtaş, Kadir Gecesi vesilesiyle vatandaşlara lokma tatlısı ikram etti. Hastanebaşı Camisi programının devamında Saathane çay ocaklarında çay sohbeti yapan, vatandaşların kandilini tebrik eden Başkan Demirtaş, Büyük Cami’de lokma dağıtımına devam etti.

Sadece gündüzleri değil her fırsatta halkla sohbet etmek ve sorunlarını dinlemek adına gösterilen teveccühten memnun olduklarını belirten Başkan Necattin Demirtaş, “Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını ve Kadir Gecesi’ni kutluyorum. 11 aydan daha hayırlı olan Ramazan ayının son günlerinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşarken burada sizlerle birlikte bu mutluluğu yaşamaktan ve paylaşmaktan onur duyuyoruz. Umarım bu güzel ve hayırlı günlerde milletimiz, vatanımız, aileniz için yaptığınız tüm dualar kabul olur” dedi.