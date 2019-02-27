Amerikan kent halkı ırkçılık yüzünden yıllardır kirli sularla mahvediliyor

yeniakit.com.tr Amerika’nın Michigan eyaletindeki kentlerden Flint kenti, takriben beş yıldır temiz suya hasret çekiyor. Amerikan hükümeti ise 55 milyon dolarlık onarım bedelini olağanüstü hal ilan edilmedikçe ödemeyi reddediyor. Asıl sebebin ise ırkçılık olduğunu gösteren araştırmalar yapıldı.

100.000 insan toksinler bulaşmış suya maruz kaldı, içenler ölüyor

Kent halkı meseleden pek muzdarip hale düşürüldüğü için gösterilerde bulunup “su bir insan hakkıdır” gibi ifadeler yazılı pankartlarla dertlerini duyurmaya çalıştılar.

2014’te Flint’in su kaynağı Huron Gölü ve Detroit Nehri’nden Flint nehri aşağı sahiline taşındı. Bunun sonucunda 100.000 kadar insan kurşun, toksinler ve kötü bakterilerin karıştığı suya maruz kaldılar.

2014 yılından beri 12 insan, kirlenmiş suların yol açtığı ciddi bir zatürre türü olan lejyoner hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Kent dışına çıkıp saatlerce kuyrukta bekliyor, sonra def ediliyorlar

Flint sakinlerinin maruz kaldıkları bu durum karşısında, şehirlerinin dışına seyahat edip temiz su için saatlerce kuyrukta beklemek dışında bir şansları bulunmuyor. Ancak kuyruğuna girdikleri şişe suların tedariki biterse, su alamadan gerisin geri def edilip baştan savılıyorlar.

Kent sakinleri ayrıca, evlerini satamadıkları için Flint dışına da taşınamıyorlar.

Haber edildiğine göre su borularını onarmak için 55 milyon dolar gerekiyor. Amerikan hükümeti ise olağanüstü hal ilan edilmedikçe bu parayı ödemeyecek. Haliyle Flint kenti sakinleri nedne paranın şehirlerine yardım için kullanılmadığını öfkeli biçimde sorguluyorlar.

Irkçılık nedeniyle halkının yarısından çoğu siyahi olan flint kötü suya maruz bırakılıyor!

Michigan Sivil Haklar Komisyonu, “Flint Su Kirizi” meselesi olarak bilinen bu ciddi probleme karşı hükümetin dandik ve savsaklayan cevaplarının “sistematik ırkçılık neticesi” olduğu sonucuna vardı. 2017 Şubat’ında 130 küsur sayfalık rapor yayınlayan komisyon, kent ve ülke tarihindeki ırkçılığa ciddi vurgu yaptı.

Yapılan çalışmaya göre bu memlekette hakimlerin bile ciddi surette ırkçı tavır sergilediği belirtilerek, beyaz hakimlerin %81.7’sinin siyahlara karşı beyazlardan yana tavır takındığı rapor edildi.

Günümüzde Flint’in sakinlerinin yarısından fazlası Afrika kökenli Amerikalılardan müteşekkil. Halbuki kent 1920’de sadece beyaz insanlardan oluşuyordu.

Halkın %45’i fakirlik sınırında, türlü sıkıntılara duçar oldular

Yapılan başka çalışmalara göre hasta edici su ile kendi kaderlerine terk edilen Flint sakinlerinin bittabi ölüm dışında sıkıntılarla da karşılaştıkları görülüyor. Buna göre su, ciltte dökülmeler, saç kaybı ve kaşıntı gibi diğer problemlerle de kendilerini ıstıraba duçar ediyor.

Daha Eylül 2015 gibi yanlış adımın atıldığı erken zaman ve bugün gelinen noktadan yıllar evvel Flintli bir çocuk doktoru olan Mona Hanna-Attisha, 2014’ten bu yana (yani Eylül 2015’e) dek çocukların kanlarındaki kurşun seviyelerinin iki katına çıktığını bildirip, kurşun bir çocuğa tüm hayatı boyunca yapabileceğiniz en tahrip edici şeylerden birisi olduğu ikazında bulunmuştu.

Lejyoner hastalığına ise 2014-15 arası en az 87 insanın yakalandığı tebarüz ettiriliyor.

Hakeza kent sakinlerinin takriben %45 kadarı fakirlik sınırında bulunuyor.