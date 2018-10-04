Halkın sabrı taştı! YPG/PKK’lıları tek tek öldürüyorlar

Rakka'da halkın evlerine girmesine müsaade etmeyen, “Komün” adını verdiği parçalarla ili yöneten, yerel unsurları yönetime de dahil etmemesi nedeniyle itiraz edenlere karşı katliamlarını sürdüren YPG'ye karşı halkın sabrı taştı. Rakkalılar YPG'lileri bir bir öldürüyor. İşte Rakka'da yaşananlar...

Örgütü kentten çıkarmak isteyen yerel güçlerin saldırılarını ve sivil protestolarını bastıran YPG-PKK, suikastlerle karşı karşıya kalmaya başladı.

Sivilleri alıkoyuyorlardı

Sivilleri rastgele alıkoyan örgüt kente giriş çıkışları sıkı şekilde kontrol ediyor. Suriye'de YPG/PKK'nın işgal altında tuttuğu Rakka ilinde, örgütü kentten çıkarmak isteyen yerel silahlı güçler eylemlerine devam ediyor.

Bir terör grubu gitti diğeri geldi!

Bir dönem terör örgütü DAEŞ’in "kalesi" olan ve Ekim 2017'de ABD'nin hava desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçen Rakka'da, örgüt diğer bölgelerde uyguladığı baskı ve terör düzenini sürdürüyor.

Sivilleri zorla silah altına alan YPG/PKK, DAEŞ ile çatışmalar sırasında ele geçirdiği evleri, sivillere teslim etmiyor.

Sözde komün adını verdiği birimlerle şehri yönettiyor

Örgüt, yerel meclise Rakkalıları kabul etmezken, kenti "komün" adını verdiği birimlere bölerek yönetiyor. Şehri tehdit ve ölümle yöneten terörist grup ABD'nin yardımını almaya da devam ediyor.

Sabır taştı! Önce protestolar başladı

Örgütün kentten çıkarak yönetimi yerel unsurlara devretmesini isteyen silahlı Araplar, mayıs ayından bu yana zaman zaman YPG/PKK ile çatışırken, siviller de protestolar düzenledi.

Ateş açarak esirler almıştı

YPG/PKK, gösterilere katılan sivillere ateş açarak birçoğunu alıkoymuştu.

Suikastler artıyor, insani kriz sürüyor

Son dönemde YPG/PKK'lı teröristlere karşı faili meçhul suikastler de arttı. Sabrı taşan halk ve silahlı Araplar terörist YPG'lileri bulduğu yerde öldürmeye başladı.

15 PKK'lı öldürüldü

Motosiklet, susturucu ve patlayıcılar kullanarak YPG/PKK'lı teröristleri hedef alan eylemlerde, geçen ay Rakka il merkezi ve Tabka ilçesinde en az 15 YPG/PKK'lı terörist öldü.

AA'ya bilgi veren yerel kaynaklar, suikastlerin bir kısmının Özgür Suriye Ordusu ile bağlantılı silahlı kişiler ve aşiretler tarafından düzenlendiğini bildiriyor.

Kaynaklar, eylemlerin bazılarının da terör örgütü DAEŞ’in uyuyan hücreleri tarafından gerçekleştirildiğini belirtiyor.

YPG/PKK siviller üzerinde baskısını yoğunlaştırıyor

Örgüt, suikastler karşısında, Rakka il merkezinin giriş ve çıkışlarında kurduğu kontrol noktalarındaki teröristlerinin sayısını artırdı.

Rakka'da büyük bir hapishane kuran ve sık sık sokağa çıkmayı yasaklayan örgüt, sivillerin evlerine baskın yapıyor.

Halen sivilleri rastgele alıkoyuyorlar

Terör örgütü, muhaliflerle irtibatlı oldukları bahanesiyle pek çok sivili rastgele alıkoyuyor. Esir aldığı bazı sivilleri öldürmekle tehdit ederek silah altına da aldığı görülüyor.

Şehir harabeye döndü

ABD öncülüğündeki koalisyonun yoğun hava saldırıları sonucu neredeyse tamamı harabeye dönen kent merkezinde siviller, yıkılan evlerini yeniden inşa etmek için kendi kısıtlı imkanlarını kullanıyor.