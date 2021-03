'Halkımızın, İslâmi hizmetlerin verilmesindeki beklentileri'

Bugün Türkiye’mizde istiklalimizi ve istikbalimizi her yönüyle mutlu edecek hizmetler verildiği gibi, maalesef istiklalimizi ve istikbalimizi her yönüyle aşağı çekecek, üzücü ihanetler de yapılmaktadır.



Her iki işi yapan da insandır. İnsanın iyi işleri yapması için eğitiminin, inancının önemi büyüktür. İnsan ister kamuda, ister özel sektörde, ister şahsi işinde çalışsın, eğitiminin ve inancının gereğini yapar. Yaptığı işlerde, kanunlara, yasalara uymakla mükelleftir. Yasalara ve yapılan işlerin kurallarına uyulmadığı takdirde zarar olur. İhanet başlar. Zarar ve ihanetin olmaması için, kişinin de devletin koyduğu kurallara, yasalara azami uyması, milletin benimsediği örf ve adetlere azami riayet etmesi gerekmektedir. Bu halde milli ve manevi değerlere bağlı olmanın önemi, bir kez daha ortaya çıkıyor. Ancak milli ve manevi eğitimin iyi alınmasıyla ve alınan eğitime de uygun davranılması ile milletimizin istiklalini ve istikbalini garanti altına alabiliriz. Dünyevi ve uhrevi bütün eğitim ve öğretime bağlı yapılan işlerde, başarılı olmak için, her işin kuralına uygun olması gerekmektedir.



DİNİ HİZMETLER:



Bir vatandaş olarak, dini(İslam) hizmet veren zevat ve müesseseler hakkında- derinlemesine girmeden- dilek ve temennilerde bulunmakta, kendimi sorumlu addediyorum.



Diyanet İşleri Başkanlığımız ve başkanlığımıza bağlı müftülerimiz, müftü yardımcılarımız, vaizlerimiz, vaizelerimiz, imamlarımız, müezzinlerimiz, Kur’an kursu öğretmenlerimiz, Kız Kur’an kursu öğretmenlerimiz, İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenlerimiz, İlahiyat ve İslami Bilimler fakültelerindeki akademisyenlerimiz, diğer ehl-i takva zevat, kanaat önderleri, resmi görevleri olan veya olmayan, ancak İslami konularda uzmanlaşmış herkes, ilminiz değerli, yüce ve ulvidir. Bir o kadar da zordur. Sorumluluğunuz ağırdır. Bildiğiniz doğruları ve yanlışları gizleyemezsiniz. Bilmediklerinizi de söyleyemezsiniz.

Halkımızın kahir ekseriyeti, dini konularda bilgi sahibi olan herkese inanır, güvenir, saygı duyar ve hürmete layık görür. Doğru sözlü, güzel ahlaklı olduğuna inanır. Hitap ederken de “Hocam” diye hitap eder.



Milletimizin %99’u Müslüman olarak söylendiğine göre, bu kitlenin bakış açısına göre olmak, çok güzel bir meziyettir. Ancak “mümkün müdür” derseniz, bakanlar(Müslümanlar) baktıkları zevat kadar bilgi, kültür, ilim ve özellik sahibi olsalar “mümkündür” diyebiliriz. Bakanlar her çeşitten düşüncelere sahip oldukları veya olabilecekleri için, “mümkün değildir” derim. Aradaki farkı asgariye indirmek için hocalarımızın, insanın ihtiyaç duyduğu her konuda bilgi sahibi olması gerekiyor. Dini konularda azami bilgiye sahip olmaları gerekirken, sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi, aktüel, coğrafi, ahlaki, ailevi, şekli ve benzeri konularda da donanımlı olmaları gerekiyor. Bunun için de hocalarımız çok okumalıdır. Kitle iletişim araçlarını iyi takip etmelidir. Sosyal, kültürel yönden eğitici programları dikkatli takip etmeli, halkın içinde olmalıdır...



HOCALARIMIZ MESLEKLERİNİ NASIL İCRA ETMELİDİR?



1- Hocalarımız, milletimiz nezdinde önderdir, liderdir.

2- Hocalarımız, kendi alanlarında azami bilgili ve şuurlu olmalıdır.

3- Hocalarımız, Türkçeyi çok güzel konuşmalı, kelimeleri anlamlarına göre vurguda, şivede, kinayede, soruda, cevapta mecazda… Ses tonunu ayarlayarak sunabilmeliler.

4- Hocalarımız, Arapçayı çok iyi telaffuz etmelidir. Ayet ve hadisleri okurken lafızlarını güzel okumalı. Harfleri yutmamalı, kelimeleri gelişigüzel bölmemeli, anlamlarını bozacak duruma düşmemeliler.

5- Hocalarımız, işlediği konuları ayetlerle, hadisi şeriflerle, menkıbelerle, nüktelerle, ilmi sözlerle, hikâyelerle, olmuş vakalarla taçlandırmalıdır. Yani özeye özeye, sindire sindire örnekleye örnekleye anlatmalıdır. Fazla söz söylemeden ziyade, konunun anlaşılmasına özen göstermeliler.

6- Hocalarımız, Türkçe’nin dışında ne kadar yabancı dil bilirlerse, o kadar kariyerlerini artıracaklarının, “bir lisan bir insan” değerlendirmesine sahip olacaklarının bilincinde olmalılar.

7- Hocalarımız, kılık ve kıyafetlerine çok dikkat etmelidirler. Cemaatinin içerisinde giyimiyle, sarığıyla, cübbesiyle, çorabıyla, tıraşıyla dikkat çekmeliler. “İyi bir kıyafet güzel karşılanmayı, iyi bir konuşma güzel uğurlanmayı sağlar” anlayışını unutmamalılar.

8- Hocalarımızın tevazu, vakar, nezaket, ahlak şiarı olmalıdır.

9- Hocalarımız, asla mesleki ezikliğe, psikolojik umursamazlığa düşmemeliler.

10- Hocalarımız, dini konularda istismara yeltenenleri, güzel, yumuşak dille iknaya çalışmalılar. Kasıtlı olanlara da arslan gibi kükremeliler. Cesaretlerini ortaya koymalılar.

11-Hocalarımız aile yaşantılarında, halka örnek olacak şekilde olmalılar.

12-Hocalarımız, halkta darb-ı mesel haline gelmiş: “Ölü gözünden yaş, imam evinden aş çıkmaz” safsatasını yıkmalıdır. İkramıyla, izzetiyle örnek olmalılar.

13-Hocalarımız, cahilin ve dini konularda sıkıntılı, gaddar kişilerin alay konusu edindiği: “Bostana öküzle hoca girmiş, mal sahibi önce hocayı çıkarın” demiş gibi art niyetli sözlere muhatap olmayacak şekilde hassas davranmalı. Bu kabil sözleri söyleyenlere haddini bildirmeli. Dini bilgiye sahip olan kişilerin itibarını korumalı.

14-Allah’ımız güzeldir. Emirleri de güzeldir. Güzel olanı sever. Hocalarımız her yönüyle güzel olmalılar.

15-Hocalarımız eşref-i mahlukat içerisinde yerlerini en iyi bilenler olmaya gayret göstermeliler.

16- Hocalarımız Diyanet İşleri Başkanlığının mevzuatını iyi bilmeliler. Konumları ile ilgili hususlarda hataya düşmemeliler.



MÜFTÜLERİMİZ VE VAİZLERİMİZDEN BEKLENTİLERİMİZ NELER OLABİLİR?



Kürsüler, minberler, halkımızın dini konularda bilinçlenmesine yetmiyor. Halkın içerisine girmeye mecburuz. Bunun için de koltuklarınızdan kalkmalısınız. Dairenizden çıkmalısınız. Devlet dairelerindeki amir ve memurları ziyaret etmelisiniz. Kurumların kutlama günlerini iyi takip ederek tebrik etmelisiniz.

Halkın içerisinde olmalısınız. Yerine göre kıraathaneye, parka, dükkana, mevsimine göre piknik yerlerine, düğünlere, bayramlaşmalara, düzenlenen (mesleğinize göre uygun olan) programlara mutlaka katılmalısınız. Emriniz altında görev yapan zevatı mutlaka ziyaret ediniz. Görev mekanlarında kontrol ediniz. Görevlerinin ehli olup olmadıklarını, görevlerindeki hassasiyetlerini değerlendirmeye çalışınız. Yani kendi hallerine bırakmayınız. En azından cemaatin, öğrencilerin gözünde, işinizi takip ettiğinizi gösteriniz.



Kürsüde işlediğiniz konulara o kadar hakim olunuz ki, halkın derdine derman olsun. Dinleyenlerin kuşkularını ortadan kaldırsın. Dinde olmadığı halde, halkta var olan hurafeler yok olsun. İnsanlar Allah’a kul, Habibine ümmet olmanın mutluluğunu yaşasın. Yani işlediğiniz konular, halkın kahir ekseriyetinin o günlerde ihtiyaç duyduğu konular olsun.



Halk sizi kürsüden kürsüye gören kişiler olmasın. Mutlaka ve mutlaka halkın içerisinde olmalısınız.



Halkımız sizlerin ziyaretinden çok memnun kalacaktır. “Hocamız bizi ziyaret etti, çayımızı, kahvemizi, ayranımızı içti, sohbet etti, sorularımızı cevaplandırdı”

diyecekler. Memnuniyetlerini gururla, övüne övüne arkadaşlarına, komşularına anlatacaklar.



Deruhte ettiğiniz makamlar, saatli, zamanlı, makamlar olmamalıdır. Allah aşkına düşününüz, kime vardınız da reddedildiniz?



Misyonerlerin Türkiye’deki çalışmalarından şikayetçi olmamak için, İslamdaki tebliğ metotları ile çalışmalıyız ki: “Her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar” hükmü gereğince, Müslüman olan halkımızı gayrimüslimlere, misyonerlere itibar eder duruma düşürmeyelim. Misyonerler - amiyane tabirle- avuçlarını yalasınlar, adeta nal toplasınlar. Milli şairimiz ne demiş:



Sahipsiz vatanın batması haktır.



Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır. Evet, dini konularda bilgili, şuurlu ve etkili söz söyleme gücünde olanlar, halkın içerisinde olurlarsa, halkın acı tatlı günlerinde yanlarında bulunurlarsa, görevlerini layıkıyla yapmış oldukları için, halkımızdaki şikayetler azalacak ve mutluluklar artacaktır.