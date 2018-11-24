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"Halkımız teveccüh gösterirse hizmet edeceğiz"

AK Parti'nin Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar:- "Partimiz böyle bir süreci işletmeyi düşündü. Bundan sonra takdir halkımızın. Halkımız teveccüh gösterirse bizler Ardahan'a hizmet etmek için yola çıktık"

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:38
"Halkımız teveccüh gösterirse hizmet edeceğiz"

ARDAHAN (AA) - AK Parti'nin Ardahan Belediye Başkan adayı Yunus Baydar, "Partimiz böyle bir süreci işletmeyi düşündü. Bundan sonra takdir halkımızın. Halkımız teveccüh gösterirse bizler Ardahan'a hizmet etmek için yola çıktık." dedi.

Baydar, belediye başkan adaylığının kesinlik kazanmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'da güzel hizmetler yapıldığını söyledi.

Bu güzel hizmetlere katkı sunmak amacıyla aday olduğunu ve bugün kendisine partisince görev verilmesinin mutluluğunu yaşadığını belirten Baydar, "Şu anki belediye başkanımızın döneminde Ardahan'a güzel hizmetler sunuldu. Bu hizmetlerin devamı için biz aday olduk. Gönül belediyeciliği anlamında yola çıktık. Partimiz böyle bir süreci işletmeyi düşündü. Bundan sonra takdir halkımızın. Halkımız teveccüh gösterirse bizler Ardahan'a hizmet etmek için yola çıktık." dedi.

Baydar, iki dönem Ardahan Belediye Başkanlığı görevini yapan mevcut başkan Faruk Köksoy'a yaptığı hizmetlerden dolayı da teşekkür etti.

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın da Baydar'ın AK Parti'ye çok büyük hizmetleri olduğunu ifade ederek, "Teşkilattan gelen birinin aday olması bizi mutlu etti. 10 yıla yakın partimize hizmet etmiş bir arkadaşımız. Bu bir bayrak yarışıdır. Bundan son inşallah bu bayrak en iyi şekilde dalgalanacak." dedi.

- Yunus Baydar'ın öz geçmişi

1976 yılında Ardahan'ın Yalnızçam köyünde doğan Baydar, ilk ve orta öğrenimini Ardahan'da tamamladıktan sonra Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden mezun oldu.

Ardahan'da özel veterinerlik yapan, evli ve 3 çocuk babası Baydar, farklı dönemlerde toplamda 7 yıl AK Parti Ardahan İl Başkanlığı görevinin yanı sıra bir dönem de AK Parti Ardahan İl Genel Meclis üyeliği yaptı.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 16:38
  1. Ak Parti
  2. Ardahan
  3. Belediye Başkan adayı
  4. Yunus Baydar

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