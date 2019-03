"Halkımız, gittiğimiz her yerde bizlere teşekkür edip, yeni yatırımlar istiyor"

AK Parti Kütahya İl Genel Meclisi adayları, seçim çalışmaları kapsamında Soğuk Çeşme, Işıkkara, Yeni Karacaören, Sünnet Yenice, Sırören, Hamidiye, Kızılcaören, Nusret, Ilıca ve Yazlıca köylerini ziyaret etti.

Gittikleri her köyde büyük bir coşkuyla karşılandıklarını dile getiren Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, "AK Parti her yere bir yatırım yapmış, hizmet için bir eser kazandırmışız. Gittiğimiz her yerde vatandaşımız bizlere teşekkür edip, yeni yatırımlar istiyor. Yaptıklarımız ortada olduğu için yapacağımız yeni yatırımları, projeleri anlatıyoruz. İnşallah, Kütahya ve köylerine yeni dönemde daha çok hizmet, daha büyük yatırımlar gelecek" diye konuştu.