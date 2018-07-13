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Halkı yoldan çıkaran Adnan Oktar: Devletimi seviyorum

Sağlık kontrolünden geçirilen Adnan Oktar, polis otosuna bindirilirken kendisine uzatılan mikrofona "Kahraman Türk polisi. Devletimi seviyorum" ifadelerini kullandı.

13 Temmuz 2018 Cuma 18:32
Halkı yoldan çıkaran Adnan Oktar: Devletimi seviyorum

İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar, tekrar sağlık kontrolünden geçirildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen Oktar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis aracına binerken Oktar "Kahraman Türk polisi. Devletimi seviyorum" diye bağırdı. "İddialara ne diyeceksiniz?" diye soran basın mensuplarına, "Yalan" diye cevap verdi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 18:32
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar

YORUM YAZ

  • Yunus 16Yunus 1623 dk önce
    BU SAPIK ŞARLATANIN DEVLETİ İSRAİL. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ NİN ÇIKARLARINI YILLARDIR CIA VE MOSSAD A SATAN VATAN HAİNİ.
  • Yunus 16Yunus 1617 dk önce
    BU SAPIK ŞARLATANIN DEVLETİ İSRAİL. TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ NİN ÇIKARLARINI YILLARDIR CIA VE MOSSAD A SATAN VATAN HAİNİ. BU VATAN HAİNİ KANUNLARDAN KURTULURSA, O ZAMAN BENİ ATIN İÇERİ (55 yaşıma kadar DEVLET İN HİÇBİR KURALINI ÇİĞNEMEDİM 1 KURUŞ DEVLETİMİZE ZARARIM OLMADI) VATAN İÇİN ÖLÜMÜNE ŞEHADET E KOŞARIM İNŞAALLAH.
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