Halkı yoldan çıkaran Adnan Oktar: Devletimi seviyorum
Sağlık kontrolünden geçirilen Adnan Oktar, polis otosuna bindirilirken kendisine uzatılan mikrofona "Kahraman Türk polisi. Devletimi seviyorum" ifadelerini kullandı.13 Temmuz 2018 Cuma 18:32
İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar, tekrar sağlık kontrolünden geçirildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen Oktar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis aracına binerken Oktar "Kahraman Türk polisi. Devletimi seviyorum" diye bağırdı. "İddialara ne diyeceksiniz?" diye soran basın mensuplarına, "Yalan" diye cevap verdi.
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