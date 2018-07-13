Halkı yoldan çıkaran Adnan Oktar: Devletimi seviyorum

İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Adnan Oktar, tekrar sağlık kontrolünden geçirildi. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilen Oktar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis aracına binerken Oktar "Kahraman Türk polisi. Devletimi seviyorum" diye bağırdı. "İddialara ne diyeceksiniz?" diye soran basın mensuplarına, "Yalan" diye cevap verdi.