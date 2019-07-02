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Halkı Suriyelilere karşı kışkırtan sosyal medya trollerine yönelik operasyonda gözaltı sayısı 16’ya yükseldi

Sosyal medya ağları üzerinden Suriyelilere yönelik provokasyon yapan trollere yönelik yapılan operasyonlarda 11 kişi daha gözaltına alındı.

02 Temmuz 2019 Salı 10:33
Halkı Suriyelilere karşı kışkırtan sosyal medya trollerine yönelik operasyonda gözaltı sayısı 16’ya yükseldi

Sosyal medya ağları üzerinden Suriyelilere yönelik provokasyon yapan trollere yönelik yapılan operasyonlarda 11 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 16’ya yükselirken provokatörlerin, “İkitelli Gençlik Grubu” ismiyle whatsap grubu oluşturup olayları kışkırttıkları ortaya çıktı.


İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Cumartesi günü Küçükçekmece’de yaşanan olayların ardından sosyal medyada çeşitli başlıklar açarak provokasyon yaptığı belirlenen kişilere yönelik Pazar günü operasyon başlatmıştı. Yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alınırken, diğer provokatörlerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.


Polisin provokatörlere yönelik operasyonlarında çarpıcı boyutlara ulaşıldı. Yapılan operasyonlarda, ’Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçuna karıştığı öne sürülen 13 şüpheli daha tespit edildi. Emniyet güçlerinin yaptığı çalışmalarda, “İkitelli Gençlik Grubu” adı altında kurulan ve 58 şahsın dahil olduğu whatsapp grubu üzerinden olayların büyütülmeye çalışıldığı ortaya çıkarıldı. Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul’da oldukları saptanan 13 provokatörün yakalanması için dün yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:33
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