Halkı ölüme terk edip alçakları kurtardılar

FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Yunanistan’a kaçan 8 darbeci askerin, başkent Atina yakınlarında 88 kişinin ölümüne yol açan yangın sırasında, kaldıkları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Yunan Kara Kuvvetleri’ne bağlı özel bir ekip tarafından tahliye edildiği ortaya çıktı. Yunan Vradini gazetesinin büyük yankı uyandıran haberine göre, yangından en çok etkilenen Mati bölgesine 2 kilometre mesafede bulunan Agios Andreas’taki askeri merkezde tutulan 8 hainin can güvenliği için özel bir ekip oluşturuldu. Haberde "Görgü tanıklarına göre, kurtarılırken Türkçe konuşan bu kişiler, Türkiye’de darbe girişimine katıldıkları iddia edilen askerlerdi” ifadelerine yer verildi.

ESKORTLARLA YOLU AÇTILAR

Darbecilerin can güvenliğinin tehlikeye girmesinin önlenmek istendiğine vurgu yapılan haberde bu kişilerin bölgede yangından kaçan Yunan halkının oluşturduğu trafik sıkışıklığına takılmaması için eskortlarla yolun açılarak bölgeden çıkarıldığına değinildi.

Darbecilerle ilgili Türkiye’nin iade talepleri üç kez reddedilmişti.

BÜYÜK TEPKİ GELDİ

Binlerce kişi can pazarı yaşarken Yunan Kara Kuvvetleri'nin FETÖ’cü hainleri bölgeden eskort aracılığıyla trafiği keserek uzaklaştırmasına Yunan vatandaşlarından tepki geldi.

APO'NUN ESKİ MEKANI

Terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan, 1999’da Suriye'den çıkarak Yunanistan’a gittiğinde Darbeci 8 askerin saklandığı askeri rehabilitasyon merkezinde kalmış, buradan Kenya'ya gitmişti.

İTFAİYECİLER HÜKÜMETE ÖFKELİ

88 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili hükümete yönelik eleştiriler sürerken Yunanistan İtfaiyeciler Federasyonu’ndan basına sert bir açıklama geldi. Federasyon Başkanı Dimitris Stathopulos itfaiye biriminin yangından etkilenen bölgenin tahliye edilmesi tavsiyesinde bulunduğunu ancak bu tavsiyenin dikkate alınmadığını söyledi. İtfaiyeciler Federasyonu’nun açıklaması FETÖ’cü hainlerin tahliyesine öncelik verildiği iddialarıyla ilgili tartışmaları alevlendirdi.