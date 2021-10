Halkı koronavirüsün ardından elektrik ve doğalgaz zammı vurdu: Çözüm bekleniyor!

Batman’da elektrik ve doğalgaza yapılan zamlara tepki gösteren halk, İLKHA muhabirine, zamların bellerini büktüğünü söyledi.

Pandemi süreciyle birlikte büyük ekonomik sıkıntı yaşamaya başladıklarını, zamların her alanda kendini iyice hissettirdiğini vurgulayan halk, zamlar karşısında ne yapacaklarını bilemez hale geldiklerini belirtti.

Neredeyse her gün yeni bir zam haberiyle uyandıklarını, zamların rutin bir hal aldığını dile getiren halk, ciddi mağduriyet yaşadıklarını kaydetti. Hükümete seslerini duyurmaya çalışan halk, daha fazla mağdur olmamaları için acilen zamların önünün alınmasını istedi.

“Faturalar vatandaşın belini büktü”

Son zamanlarda hem esnafın hem de vatandaşın elektrik faturalarının çok yüksek gelmeye başladığını belirten Muhammed Karataş, “Bu elektrik ve doğalgaz faturaları vatandaşın belini büktü. Özellikle bu son zamanlarda bırakın kar-zararı artık faturalara çalışır hale geldik. Hem pandemi süreci hem ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu süreçte üzerine elektrik faturalarının da yüksek gelmesi ayrı bir dert oldu. Eskiden bin 500 lira civarında gelen faturalarımız şu anda 4-5 bin civarında geliyor. Yüksek ve fahiş fiyatlarda elektrik faturaları ödemek zorunda kalıyoruz. Hemen hemen her ay, her gün yeni bir zam ile uyanıyoruz. Her ay faturalarımız zamlı geliyor. Hükümetten bir an önce doğalgaz ve elektriğe yapılan zamların geri çekilmesini istiyoruz.” dedi.

“Ne yapacağımızı bilemiyoruz”

Faturaların rutin bir hal aldığına dikkat çeken Remzi Göker, “Bir vatandaş ve esnaf olarak yapılan zamlar karşısında çok muzdaribiz. Özellikle son zamanlarda faturalara rutin bir şekilde zamlar yapılıyor. Bu küçük büfeme geçen ay 2 bin lira elektrik faturası geldi. Artık faturalarımızı ödemekte zorluk yaşıyoruz. En kötüsü de artık zamlar birkaç ayda bir yapılmasıdır. Elektrik ve doğalgaz kullanmak doğal bir ihtiyaçtır. Bir esnaf elektriksiz hiçbir şey yapamıyor. Şu an ne yapacağımızı bilemiyoruz. Esnaf olarak perişan haldeyiz. Yetkililerden yapılan zamlara karşı duyarlı olmalarını istiyoruz.” diye konuştu.

“Bir tek seçim zamanı bizi duyuyorlar”

Yapılan zamlar karşısında ne yapacaklarını bilemez hale geldiklerini vurgulayan Abdülmenav Çorapçı ise şunları söyledi:

“Elektrik, su, birde doğalgaz faturalarına çalışıyoruz. Kardeşim bir ay evde olmamasına rağmen 150 lira elektrik faturası geldi. Bir evin elektrik faturası 500 lira, doğalgaz bin lira, su faturası da 100 liradan aşağı değil. Bu millet nasıl geçinecek? Ne isteyeceğimizi bilemiyoruz. Çünkü istediklerimizde yerine gelmiyor. Seçim zamanı gelse bizi duyuyorlar ama seçimden sonra bizi görmüyorlar. Devletten elektrik ve doğalgaza yapılan zamları geri çekmelerini istiyoruz.”

“Zam yapanlar Allah’tan korksunlar, bu ağır yükü kaldıramıyoruz”

Yüksek faturalar karşısında artık dayanacak güçlerinin kaldığını söyleyen Eşref Baltaş, “Biz devletten elektrik ve doğalgaza yapılan zamları kaldırmalarını istiyoruz. Eskiden yılda bir zam olurdu ama şu anda her ay zam geliyor. Zam yapanlar Allah’tan korksunlar. Şu anda elektrik faturalarım 400-500 civarında geliyor, önceleri 100 lira gelirdi. Arada çok büyük fark var. Bu ağır yükü kaldıramıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Ömrümde hiç bu kadar zam yapıldığını görmedim”

Neredeyse her ay yapılan zamların maddi durumu düşük vatandaşları büyük oranda mağdur ettiğine işaret eden Haydar Badem, şu ifadeleri kullandı:

“Ben emekliyim, 2 bin lira maaş alıyorum. Eskiden 150-200 lira gelen elektrik faturam bu ay 600 lira geldi. 77 yaşındayım, ömrümde şimdiye kadar faturalara hiç bu kadar zam yapıldığını görmedim. Milletin maddi durumu kalmamış durumda. 400-500 lira elektrik faturası maddi durumu düşük olan vatandaşları çok mağdur etmektedir. Devlet fakir-fukarayı düşünmesi gerekiyor. Eskiden yılda bir zam olurdu ama şu anda ise her ay zam. Millet yokluk içinde, devlet bu zamların önünü kesmelidir.”

“Hükümet sorunlarla ilgili masaya oturmalı”

Zamlara tepki gösteren bir diğer vatandaş Nureddin Uğurlu, “Halka indirim yapılmasını istiyoruz. Şu anda yapılan zamlar karşısında garip bir durum olduğu için millet artık buraları terk etmek istiyor. O kadar zor bir durumdayız. Faturalarımız çok yüksek geldiği için şikâyetçiyiz. Hükümetten isteğimiz masaya oturup bu sorunlara olumlu bir çözüm bulmalarıdır. Artık zam görmek istemiyoruz.” dedi.

“Perişan haldeyiz”

Elektrik ve doğalgaza yıl içinde defalarca zam yapıldığını dile getiren Ekrem Baran, “Yapılan zamlardan halk memnun değil. Maaşımız doğalgaz, elektrik, su ve diğer giderlere yetmiyor artık. Perişan haldeyiz. Hükümetten şunu istiyoruz; bu sorunlara bir an önce çözüm bulsunlar. Her gün bir zamla uyanmak istemiyoruz artık. Bu böyle yürümez. Yılda bir ya da iki defa zam yapılsa neyse ama her 2-3 ayda bir zam yapılmasından memnun değiliz ve şikâyetçiyiz.” açıklamasında bulundu.

“Zamlar masraflara yetmiyor”

Vatandaşlardan Salih Uğurlu, “Elektrik, doğalgaz ve gıda ürünlerine yapılan zamlardan memnun değiliz. Hemen her ay bir şeylere zam yapılmasından memnun değiliz. Maaşım bin 500 liradır ve elektrik, su, doğalgaz masraflarıma yetmiyor artık. Yetkililerden isteğimiz eskisi gibi yılda bir zam yapılsın.” talebinde bulundu.

“Zamlar gibi maaşlarda artırılmalıdır”

Zamların geri çekilmesini isteyen Nezir Dalmış da şunları kaydetti: “Eskiden elektrik faturamız 80-100 lira gelirdi, şu anda ise 350 ila 400 arasında geliyor. 2 bin 500 lira maaşla geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Son zamanlarda yapılan zamların geri çekilmesini istiyoruz. Çünkü maaşımız yetmiyor artık. Şu anda yapılan zamlara karşı maaşımda en az 4 bin lira olması gerekirdi. Ya bu zamları geri çeksinler ya da maaşları artırsınlar.”

