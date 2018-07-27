Halkı kıtlıkla mücadele eden Güney Sudan'dan tepki çeken hamle!

Güney Sudan'da milletvekilleri için sağlanan 40 bin dolarlık kredi, ekonomik sorunlarla karşı karşıya bulunduğu bilinen ülkede eleştirilerin hedefi oldu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ateny Wek Ateny, Bu parayı araba almaları için verdik çünkü şu anda motosiklet kullanıyorlar" ifadeleriyle savundu.

Karara karşı çıkanlar, Cumhurbaşkanı Salva Kiir'in iki hafta önce görev süresini 2021'e kadar uzatan milletvekillerini bu yolla ödüllendirdiğini söylüyor. Hükümet görev süresinin uzatılmasını, seçimlerin iç savaş nedeniyle yapılamayacağını söyleyerek savunuyor.

Ülkede var olan kıtlık tehlikesi, 2013'te Kiir'e bağlı güçlerle, görevden aldığı yardımcısı Riek Machar'ın silahlı güçleri arasında başlayan iç savaşa bağlanıyor. Dünya Gıda Programı'na göre, kıtlık nedeniyle 3.8 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

HALK HÜKÜMETİN UMRUNDA DEĞİL'

Başkent Juba'da BBC'ye konuşan bazı Güney Sudanlılar, hükümetin araba yerine kalkınma projelerine yatırım yapması gerektiğini söylediler. Bir Güney Sudanlı kadın, "Kişi başına 40 bin dolar çok para. Bu neyin ulaşımı? Bu yolsuzlık değil mi? Halk hükümetin umurunda değil. Para, milletvekillerini susturmak için mi veriliyor?" dedi.

Bir başka Güney Sudanlı da ülkede dört aydır memur maaşlarının ödenmediğini belirterek paranın buraya kullanılmasını istedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ateny Wek Ateny BBC'ye siyasi elitin kamu paralarını israf etiği suçlamalarını reddetti, milletvekillerinin aldıkları parayı beş yıl içinde geri ödeyeceklerini, 2005 ve 2009'da milletvekillerine aynı şekilde kredi verildiğini söyledi.

Güney Sudan Cumhurbaşkanı Kiir, ülkenin kurulduğu 2011 yılından bu yana iktidarda.

2013'te başlayan iç savaş, Afrika tarihindeki en büyük insani krizlerden birine neden oldu. Dünya Gıda Programı'na göre savaş, 12.2 milyon nüfuslu ülkede 7.1 milyon kişiyi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

2 milyon kişi ülke içindeki kamplarda yaşamaya başlarken 1.8 milyon kişi komşu ülkelere sığındı.

Ülkede seçimlerin 2015'e yapılması gerekiyordu.