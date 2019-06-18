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Halkbank'tan Enflasyona Endeksli Konut Kredisi

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan:- "Enflasyonun düşüş trendine girdiği bu süreçte, müşterilerimizin faiz oranlarından etkilenerek satın alma kararlarını ertelemelerini istemiyoruz"- "Uygun koşullarıyla konut taleplerini öne çekmesini amaçladığımız Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ürünümüzle müşterilerimize ve ekonomimize destek olmaya devam etmekteyiz"

18 Haziran 2019 Salı 10:48
Halkbank'tan Enflasyona Endeksli Konut Kredisi

İSTANBUL (AA) - Halkbank, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine Enflasyona Endeksli Konut Kredisi imkanı sağlayacak.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına etkin çözümler üretmeyi sürdüren banka, Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ürününü kullanıma sundu.

Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ile 120 aya kadar vade seçeneği sunulurken, faiz oranları Tüketici Fiyat Endeksi'ne (TÜFE) bağlı olarak değişecek. Böylece enflasyon oranıyla birlikte taksit tutarları da düşecek.

Halkbank'ın Enflasyona Endeksli Konut Kredisi'nde faiz oranları, müşteri tercihine göre her 6 ya da 12 ayda bir otomatik güncellenecek. Güncelleme döneminde, bulunulan aydan bir önceki ayda Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan TÜFE'deki yıllık yüzde değişim oranına banka tarafından sözleşmede belirlenen marj oranı eklenecek ve böylece geçerli faiz oranı oluşturulacak.

Diğer taraftan, kredi için müşterileri koruyan bir azami faiz oranı da belirlenecek ve değişim dönemlerinde hesaplanacak yeni faiz oranı azami faiz oranını aşamayacak. Ayrıca kredisini erken ödemek isteyen müşterilerden "erken ödeme tazminatı" tahsil edilmeyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankacılık faaliyetleri kapsamında müşterilerinin lehine her türlü özel ürünü geliştirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ekonomimizin dengelenme sürecinde attığımız adımlarla piyasaları rahatlatırken, enflasyon oranlarındaki düşüş beklentileri doğrultusunda geliştirdiğimiz ürünlerle de müşterilerimize kolaylıklar sunmaktayız. Enflasyonun düşüş trendine girdiği bu süreçte, müşterilerimizin faiz oranlarından etkilenerek satın alma kararlarını ertelemelerini istemiyoruz. Uygun koşullarıyla konut taleplerini öne çekmesini amaçladığımız Enflasyona Endeksli Konut Kredisi ürünümüzle müşterilerimize ve ekonomimize destek olmaya devam etmekteyiz. El birliği yaptığımız ölçüde ekonomimiz daha da iyiye gidecek, doğru yatırımları doğru zamanda yapanlar ekonomimiz güçlendikçe daha fazla kazanacaktır."



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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:48
  1. Enflasyona Endeksli Konut Kredisi
  2. Halkbank
  3. Osman Arslan

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