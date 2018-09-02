Halkbank'tan çok önemli 'ucuz dolar' açıklaması: Bloke konuldu!
Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan, 'ucuz dolar satışı'na ilişkin açıklama yaptı. Genel Müdür Aslan, işlemin yapıldığı hesaplara bloke konulduğunu söyledi.02 Eylül 2018 Pazar 11:32
Halbank Genel Müdürü Osman Arslan"Kur bilgisi hatalı girilmiş değil. Ülkeler arası faiz makasının yanlış girilmesinden oldu. 22.01'den itibaren başlıyor. 22.39'a kadar devam ediyor. Bu 10-15 dakika içinde fark ediliyor. Müşterilerinin hesaplarına bloke konuldu." açıklamasında bulundu.
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