0553 313 94 23

Halkbank'tan çok önemli 'ucuz dolar' açıklaması: Bloke konuldu!

Halkbank Genel Müdürü Osman Aslan, 'ucuz dolar satışı'na ilişkin açıklama yaptı. Genel Müdür Aslan, işlemin yapıldığı hesaplara bloke konulduğunu söyledi.

02 Eylül 2018 Pazar 11:32
Halkbank'tan çok önemli 'ucuz dolar' açıklaması: Bloke konuldu!

Halbank Genel Müdürü Osman Arslan"Kur bilgisi hatalı girilmiş değil. Ülkeler arası faiz makasının yanlış girilmesinden oldu. 22.01'den itibaren başlıyor. 22.39'a kadar devam ediyor. Bu 10-15 dakika içinde fark ediliyor. Müşterilerinin hesaplarına bloke konuldu." açıklamasında bulundu. 

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 11:32
  1. Halkbank
  2. dolar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17 yıl sonra bir ilk!
    1. Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle 17..
    2. SGK’da yapılandırma uzatması
    3. Başkan Ağaoğlu: 4 oyuncu aldık, 4 gol..
    4. Eski milli futbolcuyu eşiyle birlikte..
    5. TL ile ihracat rekora koştu
    6. Magandalar, doğa harikasını çöplüğe..
    7. Fıstık çalan çocuğa inanılmaz ceza!..
    8. Halkbank'tan çok önemli açıklama:..
    9. Rusya ve Azerbaycan imzayı attı!..
    10. En hızlılar İstanbul’da buluşuyor
    11. Minik Ömer sadece 17 gün yaşayabildi
    12. AK Parti halka sordu! Yerel seçimler..
    13. Vestel Ventures, IFA’ya damga vurdu
    14. Bakanlıklarda tasarruf dönemi
    15. Müslüman ülkede askeri helikopter..
    16. Erzurum'dan acı haber! Anne..
    17. Antalya polisinden hamam ve sauna..
    18. Bedelli askerliğe başvuru sayısı..
    19. Maganda kurşunuyla ağır yaralandı,..
    20. 'Kırgızistan ile ilişkilerimizi FETÖ..
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    Akbank'tan büyük skandal! Tepkiler çığ gibi büyüyor
    Akbank'tan büyük skandal! Tepkiler çığ gibi büyüyor
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir