Halkbank'tan çok önemli 'ucuz dolar' açıklaması: Bloke konuldu!

Halbank Genel Müdürü Osman Arslan"Kur bilgisi hatalı girilmiş değil. Ülkeler arası faiz makasının yanlış girilmesinden oldu. 22.01'den itibaren başlıyor. 22.39'a kadar devam ediyor. Bu 10-15 dakika içinde fark ediliyor. Müşterilerinin hesaplarına bloke konuldu." açıklamasında bulundu.