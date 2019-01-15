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Halkbank'ın konuğu Zenit Kazan

- Türk temsilcisi, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında yarın Rusya'nın Zenit Kazan takımını konuk edecek

15 Ocak 2019 Salı 09:27
Halkbank'ın konuğu Zenit Kazan


ANKARA (AA) - Voleybolda Halkbank, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3. maçında yarın Rusya'nın Zenit Kazan takımını ağırlayacak.

Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

Müsabakayı, Daniele Rapisarda (İtalya) ve Maria Susana Rodriguez (İspanya) hakem ikilisi yönetecek.

Grupta 1 galibiyet ve 1 yenilgisi bulunan Halkbank, 3. sırada yer alıyor. İki maçını da kazanan Rusya temsilcisi ise lider durumda.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 09:27
  1. 3. maç
  2. A Grubu
  3. Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi
  4. Halkbank
  5. Voleybol
  6. Zenit Kazan

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