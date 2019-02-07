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Halkbank'ın, Gaziantep bölgesinde kredi hacmi 13 milyar TL'nin üzerinde

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan:- "Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Kilis illerini kapsayan Gaziantep bölgemizi güçlü ekonomi hedeflerimiz için önemli bir sanayi ve ticaret merkezi olarak görüyoruz. 36 şubemiz ve 600'e yakın çalışanımızla hizmet verdiğimiz bölgede toplam ticari kredi hacmimizi 13 milyar TL'nin üzerine taşıdık"

07 Şubat 2019 Perşembe 14:17
Halkbank'ın, Gaziantep bölgesinde kredi hacmi 13 milyar TL'nin üzerinde

İSTANBUL (AA) - Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Kilis illerini kapsayan Gaziantep bölgemizi güçlü ekonomi hedeflerimiz için önemli bir sanayi ve ticaret merkezi olarak görüyoruz. 36 şubemiz ve 600'e yakın çalışanımızla hizmet verdiğimiz bölgede toplam ticari kredi hacmimizi 13 milyar TL'nin üzerine taşıdık." ifadelerini kullandı.

Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Arslan, ihracat odaklı ekonomi için önemli bir sanayi ve ticaret merkezi olan Gaziantep ve çevresindeki firmalar için her alanda çözüm ortağı olduklarını belirtti.

Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün ülkemizin halı, tekstil, hububat ve bakliyat sektörleri ihracatında ilk sırada yer alan Gaziantep, 7 milyar dolara yakın ihracatıyla ülkemize değer katan bir kent ekonomisidir. Tarihi zenginlikleri ve kendine özgü mutfağıyla kültür turizminin gelişimine de büyük katkı vermektedir. Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Kilis’in dâhil olduğu Gaziantep bölgemizde bu gelişimi desteklemek üzere, toplam ticari kredi hacmimizi 13 milyar TL'nin üzerine taşıdık. Firmaları, ihtiyaç duydukları nakdi ve gayri nakdi kredilerle desteklemeye bundan sonra da devam edeceğiz. Geliştirdiğimiz yeni ürünlerle bankamızın pazar payını ve şehrin rekabet gücünü artıracağız."

Kredi ürünlerinin yanı sıra nakit akışı yönetimine ilişkin tüm ihtiyaçları için KOBİ'lerin yanında olduklarını kaydeden Arslan, "Gaziantep Bölgesi'nde 36 şubemiz ve 600'e yakın çalışanımızla KOBİ'lerin hizmetinde olacak, KOBİ kredilerinin nakdi krediler içindeki payını yüzde 40 düzeyine çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Arslan, bu yıl ticari kredi hacimlerinde yüzde 25 seviyesinde 3,1 milyar liralık bir artış hedeflediklerini belirterek, "Bu hedefe ulaşmak ve bölgedeki KOBİ'lerin tüm ihtiyaçlarında Halkbank'ı tercih etmelerini sağlamak için ürün ve hizmet kalitemizi daha da geliştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Halkbank'ın Gaziantep ve çevresindeki işletmelere sağladığı özel ürünler arasında Endüstriyel Tarım Kredisi, Ortak Kazanç Kredisi, İhracat Seferberliği Kredisi, Turizm Destek Kredisi gibi kredilerinin yanı sıra KOSGEB Destekli Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği ile KOBİ Alacak Sigortası da bulunuyor.


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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 14:17
  1. Halkbank

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