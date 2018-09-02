THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Halkbank'a kur operasyonunun arkasından "Bloomberg" çıktı

Halkbank’ın sitesinde doların 3.72, euronun ise 4.32 olarak yer almasının arkasından Bloomberg çıktı. ABD'li finans kuruluşunun hatasının sadece Halkbank’ta yaşanması dikkatlerden kaçmadı.

02 Eylül 2018 Pazar 08:32
Halkbank'a kur operasyonunun arkasından "Bloomberg" çıktı

Batılı güçleri, Türkiye’ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a tehditle, yaptırımlarla boyun eğdiremedi. Döviz kuru üzerinden gerçekleştirilen ekonomik saldırılara karşı 80 milyon tek yumruk oldu. Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’yı hukuksuz tutuklayan ABD yönetimi, bankaya yönelik saldırılarını kredi derecelendirme kuruluşlarının asılsız puanlamalarıyla da sürdürüyordu. ABD Başkanı Donald Trump’un casus papaz Andrew Brunson’un iadesiyle başlayan saldırıları yeni bir boyut kazandı. 

ANINDA MÜDAHALE  

ABD’nin daha önce FETÖ destekli kumpas davalarıyla hedef aldığı Halkbank, önceki gece siber saldırıya uğradı. Sosyal medyada ortaya atılan “Halkbank döviz kurlarını düşürdü” iddiası nedeniyle yaşanan bilgi kirliliğiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Gecenin geç saatlerinde bankanın internet sitesindeki yer alan döviz kurların bir anda dip yaptı. Sitede dolar kuru 3.72, euro kuru ise 4.32 olarak yer aldı. Kısa süre içerisinde düşük kurdan 3.3 milyon dolarlık ve 540 bin euroluk işlem gerçekleştirildi. Büyük hatayı fark eden banka yetkilileri, önce söz konusu hesaplara blokaj koydu sonra da işlemleri iptal etti. Banka böylece zararların önüne geçti Dünyadaki birçok banka gibi Halkbank da döviz kurları bilgisini ABD merkezli Bloomberg isimli kuruluştan alıyor. Bu nedenle gece saatlerinde yaşanan döviz kurlarındaki farklılığın kaynağı olarak Bloomberg'in adı ön plana çıkıyor. Bloomberg’den datanın aktarılması sırasında hata oluştuğu belirtilse de söz konusu aksaklığın sadece Halkbank’ta yaşanması büyük şüpheye neden oldu. 

BDDK İNCELEME BAŞLATTI

Olayın siber bir saldırı değil, tamamen dış kaynaklı bir müdahale olduğu gerçeği bu nedenle öne çıktı. Yaşananların ardından harekete geçen Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. 

HEPSİ İPTAL EDİLDİ

Halkbank manipülasyonun ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “31 Ağustos 2018 akşamı Bankamızca döviz kurlarının sisteme aktarılmasında kullanılan 3. parti bir yazılımdan kaynaklanan hatalı döviz kurları ile gerçekleştirilen müşteri döviz alım-satım işlemlerinin herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır. Söz konusu işlemler nedeniyle Bankamızın ve müşterilerimizin hiçbir şekilde kar/zarar durumu oluşmamıştır. Sistemimiz, normal işleyişine döviz-alım-satım işlemlerine devam etmektedir” denildi. 

(Güneş)

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 08:32
  1. Halkbank
  2. döviz kuru
  3. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    3. havalimanı ulaşım hatları ve ücretleri belli oldu
    1. 3. havalimanı ulaşım hatları ve..
    2. Antalya’da otomobil motosiklet ile..
    3. Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
    4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan..
    5. 'Belhanda'dan savunma isteyeceğim'
    6. Kahramanmaraş'ta tabancayla 2 kişiyi..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan..
    8. Afyonkarahisar ve Balıkesir'de yolcu..
    9. Kongo'da ebola salgını yeniden patlak..
    10. İzdivaç ablaları deşifre oldu!
    11. Ürdün, Mısır ve BAE'den ABD'ye büyük..
    12. Komşuların ihbarı üzerine polis..
    13. TL hamlesi meyvesini verdi! 169 ülkeye..
    14. Afyon'da otobüs devrildi! Ölü ve çok..
    15. Terörist paniklemiş! 'Listede biz de..
    16. Tabipler Odası'nın tabelasını çaldı.....
    17. Rumlardan bu kareye dikkat çeken yorum!
    18. Halkbank'a kur operasyonunun ardında..
    19. Van Damme ABD- Türkiye ilişkisini..
    20. Bakan duyurdu: 87 yaşında hayatını..
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    Akbank'tan büyük skandal! Tepkiler çığ gibi büyüyor
    Akbank'tan büyük skandal! Tepkiler çığ gibi büyüyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...