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Halkbank, İkitelli OSB ve çevresinde kredi büyüklüğünü 2,5 milyar TL’ye taşıdı

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan:-"İkitelli OSB ve civarında faaliyet gösteren şubelerimizin toplam kredi büyüklüğü 2,5 milyar TL’ye ulaşmıştır"

18 Haziran 2019 Salı 17:57
Halkbank, İkitelli OSB ve çevresinde kredi büyüklüğünü 2,5 milyar TL’ye taşıdı

İSTANBUL (AA) - Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve civarında faaliyet gösteren Halkbank şubelerinin toplam kredi büyüklüğünün 2,5 milyar TL’ye ulaştığını bildirdi.

Halkbank açıklamasına göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren firmalara özel çözümler sunmayı sürdüren Halkbank, Organize Sanayi Bölgeleri buluşmalarına devam ediyor.

KOBİ kredileri alanında yüzde 17,1 pazar payını daha da artırmayı hedefleyen Halkbank, OSB buluşmalarını sürdürmekte kararlı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankacılık sektörünün yılın ilk çeyreğinde 131,3 milyar TL’lik kredi artışında en güçlü rolü kamu bankalarının oynadığını, aynı dönemde nakdi kredilerde 22 milyar TL büyüme sağlayan Halkbank’ın nakdi kredi pazar payını artırmaya devam ettiğini ve bu alandaki öncü rollerini sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye'deki yatırım ortamının finansal garantörü olarak genişlettikleri kredi imkanlarından daha fazla işletmenin yararlanmasını amaçladıklarını aktaran Arslan, 37 kooperatife bağlı 27 binin üzerinde iş yerinin faaliyet gösterdiği İkitelli OSB başta olmak üzere, tüm üretim merkezlerine bu konuda büyük öncelik verdiklerini vurguladı.

Arslan, "İkitelli OSB ve civarında faaliyet gösteren şubelerimizin toplam kredi büyüklüğü 2,5 milyar TL’ye ulaşmıştır. Destek olduğumuz firmalar kendilerine sunduğumuz kaynakları verimli şekilde değerlendirerek İkitelli OSB’yi önemli bir ihracat ve istihdam merkezi haline getirmiştir. Firmalarımızın dış ticarette önemli bir potansiyeli olduğunu biliyoruz, sağladığımız desteğin ülkemizin ihracatını daha da artıracağına inanıyoruz. İkitelli’de olduğu gibi tüm Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 17:57
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