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Halkbank hesaplarında sorun bulamadılar

FETÖ başta olmak üzere Türkiye karşıtı çevrelerin uzun süredir sosyal medyada Halkbank’ın İran ambargosunu deldiği ve bu sebeple milyarlarca dolar cezaya çarptırılacağı yönünde yaptıkları kara propagandanın temelinin bulunmadığı öğrenildi.

09 Ekim 2018 Salı 13:10
Halkbank hesaplarında sorun bulamadılar

FETÖ başta olmak üzere Türkiye karşıtı çevrelerin uzun süredir sosyal medyada Halkbank’ın İran ambargosunu deldiği ve bu sebeple milyarlarca dolar cezaya çarptırılacağı yönünde yaptıkları kara propagandanın temelinin bulunmadığı öğrenildi.

Amerikalı uzmanlar ‘sorun’ bulamadı

Akit’in yetkililerden edindiği bilgilere göre, Halkbank’ın Amerikan Hazinesi emekli uzmanlarından oluşan iki ayrı hukuk firmasına yaptırdığı incelemede, bankanın İran’la yaptığı 32 bin civarındaki işlem mercek altına alındı ve bu işlemlerin hiçbirisinde ne ABD ne de BM ambargosunun ihlal edilmediği neticesine ulaşıldı.

ABD karşısında yine de temkinli olunmalı

Bu neticeye rağmen ABD’nin FETÖ başta olmak üzere birtakım karanlık mihrakların tahriki ve kirli iddiaları üzerinden Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’yı tutuklaması gibi hukuk tanımaz uygulamalarına devam edebileceği belirtiliyor.

FETÖ başta olmak üzere Türkiye karşıtı çevrelerin uzun süredir sosyal medyada Halkbank’ın İran ambargosunu deldiği ve bu sebeple milyarlarca dolar cezaya çarptırılacağı yönünde yaptıkları kara propagandanın temelinin bulunmadığı ortaya çıktı. Halkbank’ın Amerikan Hazinesi emekli uzmanlarından oluşan iki ayrı hukuk firmasına yaptırdığı incelemede, bankanın İran’la yaptığı tüm işlemler mercek altına alındı ve bu işlemlerin hiçbirisinde ne ABD ne de BM ambargosunun ihlal edilmediği neticesine ulaşıldı.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 13:10
  1. ABD
  2. FETÖ üyesi

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