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Halkalı'da çatı yangını
İstanbul Halkalı'da 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
12 Ekim 2018 Cuma 11:49
AYRINTILAR GELİYOR...
Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 11:49
Halkalı
çatı
çatı katı
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