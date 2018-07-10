0553 313 94 23

Halkalı-Sofya tren seferleri tekrar başladı

Çorlu ilçesi yakınlarında 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasının ardından iptal olan seferler 21.40'ta Halkalı’dan tekrar başladı.

10 Temmuz 2018 Salı 22:24
Halkalı-Sofya tren seferleri tekrar başladı

Bölgede rayların yenilenme ve devrilen 5 vagonu kaldırma çalışmalarının tamamlamasının ardından, Bosfor Ekspresi, Halkalı'dan yolcularını alarak Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya hareket etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçen pazar günü bir yolcu treni vagonlarından bazılarının raydan çıkması sonucu devrilmişti.

Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 318 kişi yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 22:24
  1. Tekirdağ
  2. Halkalı
  3. sofya
  4. çorlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çarpıcı iddia: Irak ordusu çekildi, PKK Sincar'a konuşlandı!
    1. Çarpıcı iddia: Irak ordusu çekildi,..
    2. Erdoğan'ın yemin töreni Arap basınında!
    3. Kanalizasyonda bulunan bebeğin annesi..
    4. 40’lı yaşların üzerindekiler için en..
    5. Ardahan'da silahlı kavga: 2 kişi yaralı
    6. Zonguldak’ta kanalizasyonda bulunan..
    7. Malezya halkı ülkeleri için 36 milyon..
    8. Gebelikte aşerme neden olur?
    9. Alıcı ve Berke Özer Fenerbahçe'de
    10. Polis yaşlı çiftin evini donattı
    11. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan..
    12. Saç düzleştiriciler saça zarar veriyor
    13. Maduro'dan Türkiye paylaşımı
    14. Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa..
    15. Fenerbahçe'ye 2 transfer birden!
    16. Anjin sorununa çözümler
    17. Hatay'ın Arsuz ilçesinde korkutan..
    18. Karabük’te trafik kazası: 1 kişi yaralı
    19. ABD, F-35'in katilini Rusya'da buldu
    20. Babası cezayı kesti, sapığı hadım etti!
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    İşte yeni kabinede yer almayan isimler
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Yeni kabinede HDP’nin aklını alan detay!
    Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu
    Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar'ın ilk işi belli oldu
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Süleyman Soylu yemin etti, CHP'liler korkudan böyle kaçtı!
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilgili çarpıcı ayrıntı!
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilgili çarpıcı ayrıntı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu!
    Zehra Zümrüt Selçuk kimdir? Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu!
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar böyle yemin etti
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar böyle yemin etti