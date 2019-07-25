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Halkalı-Kapıkule Demiryolunun Tekirdağ ayağı konuşuldu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Halkalı Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesinin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:11
Halkalı-Kapıkule Demiryolunun Tekirdağ ayağı konuşuldu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Halkalı Kapıkule Hızlı Tren Hattı Projesinin bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Yıldırım, “Çerkezköy Kapıkule kesiminin tamamlanmasıyla uluslararası yük kapasitesini taşıma artacağı gibi taşınan her yük Türkiye ve Tekirdağ ekonomisine katkılar yapacaktır” dedi.


Süleymanpaşa ilçesinde Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Çerkezköy Kapıkule Kesiminin İnşası Projesinin bilgilendirme toplantısına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdem Direkler ve Tekirdağ’daki kurum müdürleri katıldı.


Toplantıda bir konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdem Direkler, “İstanbul’u Tekirdağ ve Kırklareli üzerinden Edirne’ye, Edirne’den de Bulgaristan hududundan Avrupa’ya yüksek hızlı tren hattıyla bağlayacak bir projeden söz ediyoruz. Hattın tamamlanmasıyla Çin’den Avrupa’ya kadar uzanan tarihi bir İpekyolunun yeniden canlandırılması Halkalı Kapıkule 3 etapta tamamlanması çalışması planlanmakta. Birinci etap Halkalı Ispartakule, ikinci etap Ispartakule-Çerkezköy, üçüncü etap ise Çerkezköy Kapıkule arasını kapsayacaktır. Her üç etabın tamamlanması akabinde üçüncü köprü bağlantısı da yapılacak ve Gebze üzerinden Anadolu’ya kesintisiz yolcu ve yük taşıma hizmeti sunabilecek hat tamamlanmış olacak. Proje ayrıca Avrupa Birliğinin vermiş olduğu 175 milyon Euro bide dünya üzerinde finanse ettiği en büyük proje özelliğini taşımaktadır” dedi.



"Avrupa Birliği ilişkilerinde ulaştırma ve ticaret alanında önemli mesafeler kaydedilmiş olacak"


Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım iseTürkiye’nin Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan bir köprü olduğuna vurgu yaparak, “Bu sebeple demiryolu ulaşımı da oldukça önemli. Demiryolu gerek yolcu, gerek yük taşıma kapasitesi bakımından, gerek ulaşım türlerine göre oldukça avantajlı. Dünyada demiryolu ulaşımın gelişmesi için bir takım projeler var. Bu projelerden bir tanesi ve çok önemlisi ismini de tarihten alan Demir İpkeyolu Projesi. Demir İpekyolu Projesi Asya, Orta Avrupave Uzak Asya’ya kadar dünya üzerinde çok geniş bir coğrafyanın ulaşım ve lojistik hizmetleri açısından ihtiyaçları karşılayacak küresel ölçekli bir proje. Demir İpkeyolu Projesi ile geçmişte olduğu gibi Türkiye Orta Avrupa, Uzak Asya ile ticaret hacmini artıracak. Bu ülkeler arasında ticari, siyasi ve kültürel ilişkiler daha fazla gelişecek. Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesi Londra’dan Pekin’e uzanan bir İpkeyolu projesinin Türkiye’deki önemli bağlantılarından bir tanesidir. Bu küresel boyutta proje ile Türkiye ve Tekirdağ uluslararası ticaretin önemli bir merkezi haline gelecektir. Çerkezköy Kapıkule kesiminin tamamlanmasıyla uluslararası yük kapasitesini taşıma artacağı gibi taşınan her yük Türkiye ve Tekirdağ ekonomisine katkılar yapacaktır. Bu proje ile halkımızı hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşıma kavuşacak ve karayollarımızdaki trafik yükü azalacaktır. Tekirdağ’da ticaretin gelişmesi için önemli fırsatlardan bir tanesi. Projenin tamamlanmasıyla Avrupa Birliği Yüksek Standartlı Demiryolu bağlantısı tamamlanacak. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde ulaştırma ve ticaret alanında önemli mesafeler kaydedilmiş olacaktır” diye konuştu.


Konuşmalardan sonra toplantı proje hakkında çeşitli sunumlarla devam etti.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:11
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