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Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy-Kapıkule kesimi yapım sözleşmesi için imzalar atıldı

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi’nin Çerkezköy-Kapıkule kesimi için yapım sözleşmesi imzalandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:27
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy-Kapıkule kesimi yapım sözleşmesi için imzalar atıldı

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi’nin Çerkezköy-Kapıkule kesimi için yapım sözleşmesi imzalandı. Proje tamamlandığında Edirne’nin ve bölgenin ticaretine büyük katkı sağlayacak.


Konuya ilişkin AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal’ın açıklaması şöyle:


"Bu imza Avrupa ile yüksek standartlı demir yolu bağlantısı anlamını da taşımaktadır. AK Parti iktidarları Türkiye’nin ulaşımda altyapısını iyileştirmek, ulaşım ağlarını geliştirmek ve uluslararası güzergahların bağlantı noktasında yer almasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirerek, bölgesinde ve dünyada ulaşım altyapısına 600 milyar lira, demiryollarına da 126 milyar lira ile en çok yatırım yapan ülkelerinden biri haline geldi. Edirne’de uluslararası ulaşım ağının bağlantı noktasında bulunmasından kaynaklanan stratejik konumunun avantajıyla da AK Parti hükümetleri döneminde ulaşım alanında yapılan yatırımlardan her zaman büyük payı almıştır. Dün yapım sözleşmesi imzalanan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesinin Çerkezköy-Kapıkule kesimi de tamamlandığında Edirne’nin ve bölgenin ticaretine büyük katkı sağlayacaktır. Bu proje Londra’dan Pekin’e uzanan Demir İpek Yolu’nun önemli bağlantı noktalarından birinin inşası anlamını taşımakta ve proje tamamlandığında Edirne, uluslararası ticaretin önemli bir noktası haline de gelecektir.


Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule kesiminin tamamlanmasıyla uluslararası ticarette yük taşıma kapasite artacağı gibi taşınan her bir yük Türkiye ve Edirne ekonomisine de artı etki yapacaktır.


Türkiye ve Avrupa Birliği arasında çok önemli bir ulaştırma projesi olan Çerkezköy-Kapıkule kesiminin yapımında 275 milyon avro Avrupa Birliği hibesi de kullanılacak olup, projenin tamamlanmasıyla Türkiye’nin Avrupa ile bağlantısı Edirne üzerinden yüksek standartlı demir yoluyla sağlanmış olacak. Projenin Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecine de katkı sağlayacağına inanıyorum.


Yapım sözleşmesi imzalanan ve temeli 18 Temmuz’da Çerkezköy’de atılacak projenin şimdiden Edirne’mize ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum.”

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:27
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