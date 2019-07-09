0553 313 94 23

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Projesi toplantısı yapıldı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin Başkanlığında Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Projesi toplantısı geçekleşti.

09 Temmuz 2019 Salı 11:41
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Projesi toplantısı yapıldı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin Başkanlığında Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Hızlı Tren Projesi toplantısı geçekleşti.


Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Babaeski, istasyonlarının yer aldığı hatta, Demiryolu hattının 62 km’lik kısmı Kırklareli sınırları içerisinden geçecek. Yeni hızlı tren hattıyla yoluculuk süresi ve mesafesi kısalacağını dile getiren Vali Bilgin "Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin özellikle son dönemde ’Modern İpek Yolu’ diye tabir edilen Çin Halk Cumhuriyeti’nden başlamak üzere Londra’da bitecek olan ’Kuşak ve Yol Projesi’ var. Bu dünyanın üzerinde tartıştığı, dünyanın belki de ekonomik seyrini, dünya güç dengelerini, siyasi konjonktürünü, devletlerin konumlamalarını değiştirecek bir proje. Ayrıca burada Halkalı-Kapıkule kesimiyle ilgili de iki bölüm olacak şekilde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile kısmen İstanbul bölgesini de kapsayan önemli bir projedir" dedi.



"Türkiye ya da Avrupa’ya, Londra’ya, Almanya’ya çok rahat bir şekilde gitmesi söz konusu olacak"


Ticari ilişkilerin barış getirmesi açısından devletleri, dünyayı saran bu sıkıntılı durumdan da kurtarmasına vesile olacağını söyleyen Vali Osman Bilgin "Ayrıca burada Halkalı-Kapıkule kesimiyle ilgili de iki bölüm olacak şekilde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile kısmen İstanbul bölgesini de kapsayan önemli bir projedir. Bu sadece bir klasik demir yolu projesi ya da demiryolu yapımı değildir. Londra’dan yada Şanghay’dan 50 günde bir geminin ulaştığı yükü, kuşak yol dediğimiz yeni modern İpek Yolu ile 8 günde üst tarafta Rusya, alt tarafta Türkiye ya da Avrupa’ya, Londra’ya, Almanya’ya çok rahat bir şekilde gitmesi söz konusu olacak. Bu belki de dünyanın konjonktürünü değiştirecek siyasi manevralarını değiştirecek. Yapılan savaşlarla ilgili mantaliteyi değiştirecek. Belli noktalara barış getirecek belki. İnşallah bu manada da ticari ilişkilerin barış getirmesini, devletleri, dünyayı saran bu sıkıntılı durumdan da kurtarmasına vesile olacak" ifadelerini kullandı.


275 milyon avro hibe desteği ile 529 milyon avroluk bir yatırım olacağını belirten TCDD Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdür Vekili Levent Muammer Meriçli, Modern İpek Yolu Kuşak ve Yol Girişimi Projesi’nin Avrupa Birliği’nin hibe fonuyla gerçekleştirildiğini söyledi.


Gerçekleşen toplantı sunum sonununda basına kapalı olarak devam etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ – AB’yi yeni isimlerle nasıl bir beş yıl bekliyor?
    1. ANALİZ – AB’yi yeni isimlerle nasıl..
    2. Tavşanlı’da 15 Temmuz hazırlıkları..
    3. ALES başvuruları başladı
    4. Mersin’de üzüm hasadı devam ediyor
    5. Başkan Şahin İstanbul’daki..
    6. Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
    7. Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
    8. Hayvan hastanelerinin kayıtlarında..
    9. Sınırda tellere takılan çantadan bakın..
    10. Hazineye ait sanayi parselleri küçük..
    11. ‘Bisikletli zabıtalar’ iş başında
    12. Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji..
    13. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    14. "Dijital Merkez Bankası Parası"..
    15. Trabzonspor muhabirleri kahvaltıda..
    16. Mardinli fotoğrafçıya anlamlı ödül
    17. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci..
    18. Döviz kurları
    19. Vedat Muriç karşılığında verilen 4..
    20. Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci..
    21. Rektör Prof. Dr. Zeybek’ten Rektör..
    22. Siirtli öğrenciler Elmalı’da tarım..
    23. Petlas, dijital dönüşümle verimlilik..
    24. ABD, Meksika ve Çin’den inşaat çeliği..
    25. Manisa’da FETÖ operasyonu: 31 gözaltı
    26. Üniversitelerde Ulusal Restorasyon..
    27. TAV uçak özel güvenlik hizmetini..
    28. Karaman’da Larende Altgeçidi..
    29. Arnavutluk ve Kosova, Balkan..
    30. Kayseri'deki tarihi Vezir Hanı'nda..
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    İstanbul Sözleşmesi'ne tepki yağıyor! "Bu ülke fiilen işgal edilemedi, zihnen ediliyor"
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!