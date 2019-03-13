Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın en uzun ve en kısa yolculuk tarifesi belli oldu Açılışı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nda bilet tarifesi de belli oldu. Hatta en uzun yolculuk 5.70 TL, en kısa yolculuk 2.60 TL olacak.

İstanbul trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası en çok merak edilen konu ise ücret tarifesi oldu. 43 durak bulunuyor Halkalı-Gebze arasında toplamda 43 durak yer alıyor. 115 dakika süren yolcululukla aktarma noktaları kullanılarak birçok noktaya kesintisiz ulaşım sağlanabilecek.

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