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Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın en uzun ve en kısa yolculuk tarifesi belli oldu

Açılışı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nda bilet tarifesi de belli oldu. Hatta en uzun yolculuk 5.70 TL, en kısa yolculuk 2.60 TL olacak.

13 Mart 2019 Çarşamba 07:13
Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın en uzun ve en kısa yolculuk tarifesi belli oldu

İstanbul trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Açılış sonrası en çok merak edilen konu ise ücret tarifesi oldu.

43 durak bulunuyor

Halkalı-Gebze arasında toplamda 43 durak yer alıyor. 115 dakika süren yolcululukla aktarma noktaları kullanılarak birçok noktaya kesintisiz ulaşım sağlanabilecek.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 07:13
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