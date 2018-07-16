Helsinki'deki kritik zirvede! Polisten halka akılalmaz uyarı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda buluşacak. Trump ve Putin ikili görüşmelerin ardından çalışma yemeğine geçecekler.

SURİYE VE İRAN İLK KONULAR

İki liderin daha sonra da kameraların karşısına geçmesi bekleniyor. Zirvede gündemin ilk sıralarında ise Suriye ve İran var. Trump'ın hedefi Suriye'de istikrarın sağlanması için Rusya'nın desteğini almak ve İran'ın bölgeden uzaklaştırılmasını sağlamak.

Amerikalı ve Rus yetkililer görüşmede Suriye konusunda bir anlaşmanın çerçevesinin çizileceğine dair sinyaller veriyor. ABD'nin, İran'ın Suriye'deki askeri varlığının azaltılması karşılığında yıl sonuna kadar Suriye'den çekilebileceği belirtiliyor.

KUZEY KORE VE KIRIM DİĞER KONULAR



Ayrıca Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiası, nükleer silahsızlanma, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetleri, Kırım'ın ilhakı ve Kuzey Kore de masada olacak.



Zirvede Putin'in Kırım'ın ilhakı ile Ukrayna'daki askeri faaliyetleri nedeniyle Rusya'ya uygulanan bazı yaptırımların kaldırılmasını isteyeceği de aktarılıyor.

TRUMP VE PUTİN'E ELEŞTİRİ

Öte yandan, Finlandiya’nın en büyük gazetesi Helsingin Sanomat, Trump ve Putin’in bugün Helsinki’deki zirveleri öncesi kentin her yerine yerleştirdiği 300 bilboardla mesaj verdi: "Sayın Başkan, özgür basın ülkesine hoş geldiniz"

VATANDAŞLARA UYARI

Finlandiya'da Rusya ve ABD liderleri arasındaki tarihi zirveye çok az bir süre kaldı. Zirve öncesinde Finlandiya polisinin vatandaşlarına yaptığı uyarılar ise oldukça dikkat çekici bulundu. Polis, iki lider geçerken halktan pencereden bakmamalarını talep etti.

Finlandiyalı yayın kuruluşu Ilta-Lehti'nin aktardığına göre, polis "Camlardan dışarı sarkmayın, balkona çıkmayın, motosikletli konvoy geçerken pencereler kapalı olmalı. Uyarıların dikkate alınmaması ek tedbirlere yol açabilir" çağrısı yaptı.