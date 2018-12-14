Halk Yatırım, 2018'deki 100. borçlanma aracı ihracını gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Halk Yatırım, dün aracılık ettiği Türkiye Halk Bankası AŞ finansman bonosu ihracı ile bu yılki 100. ihraç işlemini başarıyla tamamladı.

Halk Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ilk GYO ve tarımsal emtiaya dayalı kira sertifikası (sukuk) ihraçlarına aracılık eden Halk Yatırım, dün aracılık ettiği Türkiye Halk Bankası AŞ finansman bonosu ihracı ile bu yılki 100. ihraç işlemini başarıyla gerçekleştirdi.

Halk Yatırım, "halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç" yöntemiyle tamamladığı 91 gün vadeli, 200 milyon TL’lik bu ihraçla 2018'deki 100. borçlanma aracı ihraç işlemine imza atarken, bu yılın tamamında ise toplam 23 milyar 479 milyon 554 bin TL’lik ihraç büyüklüğü ile pazardaki liderliğini devam ettirdi.

Geliştirdiği yeni ürünlerle yurt içi sermaye piyasalarında hızlı büyüyen kira sertifikaları (sukukların) pazarının öncü oyuncularından birisi olan Halk Yatırım, halka arzlar, borçlanma araçları ihraçları, faizsiz (İslami) sermaye piyasası ürünü ihraçları, şirket birleşme ve satın alma işlemleri, özelleştirme işlemleri, blok satışlar, proje finansmanı ve finansal fizibilite gibi işlemlerde müşterilerine aracılık ve finansal danışmanlık hizmetleri veriyor.

Borçlanma araçları ve sukuk piyasasındaki yükselen grafiğini ilerleyen yıllarda da sürdürmeyi amaçlayan Halk Yatırım, verimlilik, güven, müşteri odaklılık, teknolojik trendlerin benimsenmesi ve etkin dağıtım kanalı kullanımı temelleri üzerine kurulu iş modeli ile sermaye piyasalarının fark yaratan ilklerini gerçekleştiren Türkiye’nin yenilikçi yatırım kuruluşlarından biri olarak faaliyet göstermeye ve her alanda yatırımcılarına ve ülkesine değer katmaya devam edecek.