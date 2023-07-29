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Gündem Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan FETÖ dergisine reklam
Gündem

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan FETÖ dergisine reklam

Yeniakit Publisher
2023-07-29 23:38:00 -
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'ndan FETÖ dergisine reklam

Halk TV'yi satın alan Cafer Mahiroğlu'nun, terör ve casusluk örgütlenmesi FETÖ'nün İngiltere ayağını reklamlarla desteklediği iddia edildi.

Ocak 2020 tarihinde Halk TV'ye satın alan Cafer Mahiroğlu, aynı zamanda Londra merkezli olan Armadi Tekstil ve Select kadın giyim mağazaları zincirinin sahibi.

Mahiroğlu'nun şirketlerinin reklamlarının yayınlandığı yayın kuruluşu, 2009 yılında doğrudan FETÖ'nün çıkardığı Business Network dergisi. Dergide hem Armadi hem de Select'in reklamları bulunduğu ortaya çıktı.

FETÖ dergisine reklam vermiş

Mahiroğlu, Mayıs 2009'da Business Network'un kendisinin baş davetli olduğu "Sektörel Pazar Kahvaltısı"na da konuşmacı olarak katılmış. Orada kendisinden bol bol övgüyle söz edildiği de aktarıldı.


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SüperHaber'den Ceyhun Bozkurt'un yazısına göre, Mahiroğlu ve yardımcısı, FETÖ terör ve casusluk örgütünün yapılanmalarıyla bu kadar içli dışlıyken, aynı örgüt Türkiye'de Halk TV izleyicilerinin de tepki gösterdiği kumpasları gerçekleştiriyordu. Bu kumpaslar, FETÖ militanlarının yargılandığı davaların iddianamelerinde "15 Temmuz'un altyapısını oluşturmak" olarak tanımlanmıştı.

Kaynak: Türkgün

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