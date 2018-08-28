Halk TV, İsmail Dükel'in işine son verdi

İsmail Dükel Halk TV'den kovuldu.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Dükel, “Dostlar #HalkTvİSMAİLDÜKELSİZolmaz diye tag açmışlar. Zorunlu bir açıklama yapma gereği doğdu. “Bayramdan sonra görüşürüz” demiştim. Görüşemeyeceğiz. İzin dönüşü kanal yönetiminin tasarrufuyla görevimden alındığımı öğrendim. Veda edemedim. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin” İfadelerini paylaştı.