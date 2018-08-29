Halk TV'de Uğur Dündar depremi! 'Bırakmayı düşünüyorum...'

Halk TV’de son günlerde yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Uğur Dündar, Halk TV’deki yayın konseyi görevini bırakmayı düşündüğünü ifade etti.

Halk TV’de geçtiğimiz günlerde en çok takip edilen spikerlerinden İsmail Dükel kovulmuştu.. Dükel’in ardından bir ayrılığın da Uğur Dündar cephesinde olabileceği ortaya çıktı.

İşte Dündar’ın o açıklaması, “Yaklaşık 5 yıldır özveriyle program yaptığım @halktvcomtr 'nin iç işlerine en ufak bir müdahalem olmadı. Aksini kimse iddia edemez. Şu gitsin, bu gelsin gibi talepler aklımın ucundan geçmez. Tv'nin bağımsızlığı için kabul ettiğim Yayın Konseyi görevimi de bırakmayı düşünüyorum”