Halk TV'de Uğur Dündar depremi! 'Bırakmayı düşünüyorum...'
Halk TV’de son dönemler de yaşanan gelişmelere bugün bir yenisi daha eklendi. Halk TV sunucularından Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile HalkTV’deki yayın konseyi görevini bırakmayı düşündüğünü açıkladı.29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:20
Halk TV’de son günlerde yaşanan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Uğur Dündar, Halk TV’deki yayın konseyi görevini bırakmayı düşündüğünü ifade etti.
Halk TV’de geçtiğimiz günlerde en çok takip edilen spikerlerinden İsmail Dükel kovulmuştu.. Dükel’in ardından bir ayrılığın da Uğur Dündar cephesinde olabileceği ortaya çıktı.
İşte Dündar’ın o açıklaması, “Yaklaşık 5 yıldır özveriyle program yaptığım @halktvcomtr 'nin iç işlerine en ufak bir müdahalem olmadı. Aksini kimse iddia edemez. Şu gitsin, bu gelsin gibi talepler aklımın ucundan geçmez. Tv'nin bağımsızlığı için kabul ettiğim Yayın Konseyi görevimi de bırakmayı düşünüyorum”
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