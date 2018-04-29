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Yılmaz Özdil CHP'yi gömdü,İYİ Parti'yi cilaladı

Halk TV'de Uğur Dündar'un sunduğu programa konuk olan Sözcü gazetesi yazarı YılmazÖzdil, CHP'nin seçimi kazanamayacağını bildiğini söyledi.

29 Nisan 2018 Pazar 09:52

Almanya'nın Hagen kentinde Uğur Dündar'la Halk Arenası programına katılan gazeteci Yılmaz Özdil, CHP'nin seçimleri kazanamayacağını bunun da CHP tarafından bilindiğini söyleyerek İYİ Parti güzellemesi yaptı.

İYİ PARTİ'Yİ CİLALADI

Gazetecilikte 35 yıl geçirdiğini hatırlatan Özdil; "Türkiye'nin geleceğinde var olan, bu konuda var olacağını gösteren tek parti İYİ Parti'dir. Çünkü bir partinin dinamizmi, bir partinin seçime hazırlanma heyecanı, bir partiye katılım ivmesi, bir partinin aday adayı sayısı aslında bir toplumsa eğilimi gösterir." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 09:52
  1. CHP
  2. Halk TV
  3. Yılmaz Özdil
  4. Uğur Dündar

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