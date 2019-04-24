CHP'nin kanalı Halk TV'de bir isim daha kovuldu!
CHP'nin kanalı Halk TV’de Lâle Özan Arslan, Semra Topçu ve Rahmi Aygün gibi isimlerin gönderilmesinin ardından yeni bir gelişme daha yaşandı.24 Nisan 2019 Çarşamba 22:01
Cumhuriyet Halk Parti'nin (CHP) kanalı Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç ile yollar ayrıldı.
Odatv’nin haberine göre; Sevinç’in Halk TV ile olan ilişiği bugün tamamen kesilirken, Sevinç vedalaşarak teşekkür etti.
Bugün Antalya’da Deniz Baykal’ı ziyaret eden Sevinç, bu görüşmenin ardından Halk TV’den ayrıldı.
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