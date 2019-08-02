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Halk toplantısında ’içme suyu destek projesi’

Kütahya’nın Simav ilçesine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Yağıllar Köyünde, Kaymakam Türker Çağatay Halim başkanlığında halk toplantısı yapıldı.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:55
Halk toplantısında ’içme suyu destek projesi’

Kütahya’nın Simav ilçesine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Yağıllar Köyünde, Kaymakam Türker Çağatay Halim başkanlığında halk toplantısı yapıldı. Trafik, asayiş ve Türkiye Cumhuriyeti akıllı kimlik kartı konularında bilgilerin anlatıldığı toplantıya, Özel İdare Müdürü Recep Yalçın, Jandarma Başçavuş Özcan Demir, Emniyet Müdür Vekili Ali Malkoç, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Lütfullah Dağ, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer, Sosyal Hizmetler Müdürü Bilge Sapmaz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çetin Balamur, Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Atalay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Tokdemir, Dernekler Büro Şefi Mehmet Barış, Yağıllar Köyü Muhtarı Kadir Bayrak ile vatandaşlar katıldı.


Yağıllar Köyü Muhtarı Kadir Bayrak, 100 tonluk su depolarındaki doluluk oranının yaz aylarında çok düşük olduğunu belirtirken, köyün en büyük sorunu olan su sıkıntısını dile getiren Mehmet Kocagöz, köy sınırları içinde kalan su kaynaklarının, mevcut su depolarına bağlanması için ümitli bir bekleyiş içinde olduklarını söyledi.


Simav Kaymakamı Halim, Yağıllar köyündeki içme suyu sorununun çözüleceği müjdesini verdi.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:55
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