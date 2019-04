Halk, tercihini Rıdvan Fadıloğlu’ndan yana kullandı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ustalık dönemi için girdiği 31 Mart Yerel Seçiminden zaferle çıktı. Şehitkamil Belediye Başkanı seçilen Rıdvan Fadıloğlu, “Bu süreçte bizlere çok büyük destek veren, bizleri bir an için bizi yalnız bırakmayan tüm halkımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Şehitkamil, kendisini 5 yıl yönetecek Belediye Başkanını belirlemek için sandık başına gitti. Önceki 2 dönem Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, girdiği 31 Mart Yerel Seçiminden de halkın verdiği oylarla başarıyla ayrıldı. Göreve devam edecek Başkan Rıdvan Fadıloğlu, kesinleşen seçim sonuçlarının ardından mazbatasını alacak ve Şehitkamil Belediye Başkanı olarak göreve kaldığı yerden devam edecek.

“Şehitkamil’imizi hak ettiği hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz”

Şehitkamil’in çehresini değiştiren vizyon projelerin mimarı Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, halka verdikleri destekten ötürü teşekkür eden Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Tüm halkımızı sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, sandığa giderek demokratik hakkını kullanan her vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Şehitkamil için yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemde de yine gözümüz, kulağımız, gönlümüz halkımızda olacak. Tevazu, samimiyet ve gayretle gönüller kazanarak milletimize hizmet yolunda hız kesmeden yolumuza devam edeceğiz. Bizim, boşa geçirecek tek bir dakikamız yok. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da gece-gündüz demeden halkımızın hizmetkarı olarak çalışmaya devam edeceğiz.Halkımızın sevgisine ve verdiği desteğe layık olmak için daha fazla gayret edeceğiz. Halkımızın güvenine karşılık verebilmek için daha çok ter dökeceğiz. Vatandaşlarımızın hayat standardını yükseltmek, daha yaşanabilir Şehitkamil, daha yaşanabilir Gaziantep’te hayatlarını devam ettirmelerini sağlamak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Türkiye, Gaziantep, Şehitkamil tercihini; büyümeden, gelişmeden, kalkınmadan, yatırımdan, istikrardan, zenginleşmeden yana kullanmıştır. Halkımızdan aldığımız güçle hiçbir ayrım gözetmeksizin Şehitkamil’imizi hak ettiği hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Her kesimden ve her yaştan vatandaşımızı kucaklamaya devam edeceğiz. Seçim sonuçlarının ülkemiz, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte bizlere çok büyük destek veren, bizleri bir an için bizi yalnız bırakmayan tüm halkımıza gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.