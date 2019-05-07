Halk Taşıt uygulamasından 1 haftada 1 milyon 100 bin yolcu yararlandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer’in imzasını taşıyan "Halk Taşıt" projesinde ilk hafta geride kalırken, sabah ve akşam yoğun saatlerde toplu taşıma ücret tarifesinin yarı yarıya indirilmesini içeren uygulamadan 1 haftalık sürede 1 milyon 100 bin yolcu yararlandı. İndirimli saatlerde taşınan yolcu sayısı sabah 06.00-07.00 arasında yüzde 15, akşam 19.00-20.00 arasındaki yüzde 18 artış gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, refahın artırılması ve tüm kentte eşitlenmesi adına vaat ettiği projeler arasında yer alan "Halk Taşıt" uygulaması İzmirliler tarafından kısa sürede benimsendi. 29 Nisan Pazartesi başlayan; otobüs, metro, tramvay, banliyö ve deniz ulaşımını kapsayan “Halk Taşıt” uygulamasının henüz ilk haftasında bile yolcu istatistiklerinde önemli hareketlenmeler yaşandı.

Yolculuk alışkanlıkları değişiyor

İzmirliler, tüm binişlerin yüzde 50 indirimli yapıldığı yeni tarifeden yararlanmak için yolculuk alışkanlıklarını değiştirmeye başladı. Alınan ilk sonuçlara göre, bir haftalık zaman diliminde sabah 06.00-07.00 ve akşam 19.00-20.00 saatlerinde toplam 1 milyon 100 bin yolcunun "Halk Taşıt" uygulamasından yararlandığı tespit edildi. Ayrıca günlük ortalama 6 bin 500 yolcunun sabah daha erken yolculuğa başladıkları, 11 bin yolcunun ise akşamları daha geç biniş yapmayı tercih ettikleri görüldü.

"Tam Git Yarım Öde" sloganıyla hizmete giren "Halk Taşıt" uygulamasıyla sabah 06.00-07.00 arası yolcu sayısında yüzde 15,4 ve akşam 19.00-20.00 arasında ise yüzde 18,3 artış görüldü.

Bu sayede daha yoğun saatler olan sabah 07.00-08.00 ve akşam 18.00-19.00 arasında toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk azaldı. Araçlardaki yoğunluk nedeniyle bugüne dek toplu ulaşımı tercih etmeyen İzmirliler de artık toplu ulaşımı kullanmaya başladı.

Uygulama sayesinde 30 gün boyunca indirimli saat dilimlerinde yolculuk yapan tam kart sahibi yolcular 90 TL, öğrenci kartı sahibi yolcular ise 54 TL tasarruf edebiliyor.