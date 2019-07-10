Halk Su projesinde hedef yıl sonu

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike’de kurulması planlanan halk su fabrikasını yılsonuna yetiştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediye bürokratları ile birlikte sorunları yerinde tespit etmek üzere Demre’den sonra Finike ilçesine geçti. Temaslarına Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi’yi makamında ziyaret ederek başlayan Başkan Böcek, Finike Kaymakamı Ergün Baysal’a da ziyarette bulundu. Böcek ardından muhtarlar, meclis üyeleri ve STK temsilcileri ile bir araya geldi. İlçenin sorunlarını dinleyen Başkan Böcek, projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kimseyi ayrıştırmadan, herkese eşit hizmet götüreceklerini ifade eden Böcek, “Kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul eden, ezanımıza, bayrağımıza, Cumhuriyetimize Atatürk’ün devrimlerine sahip çıkan herkesle birlikte yürüyoruz. Halka hizmeti hakka hizmet olarak biliriz. Öyle de devam edeceğiz” dedi.

Halk su yıl sonuna

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Finike’de kurulması planlanan Halk Su fabrikasını yılsonuna kadar yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Toplantıda hallerdeki eksikliklerin dile getirilmesi üzerine Başkan Muhittin Böcek, “Serik Çandır Hali’ni incelemeye gittiğimde tozun toprağın içindeydi. Hallerle ilgili toplu bir çalışma yapacağız. Asfaltından, sosyal ünitelerine kadar düzenlemeler gerçekleştireceğiz” dedi.

Milletin parasıyla tatil yaptırmam

Muhtarlara tatil programı düzenlenecek mi sorusunu Başkan Muhittin Böcek, “Benim öyle tatil vaadim yok. Milletin parasıyla kimseye tatil yaptırmam. Kimse kusura bakmasın. Ben vatandaşlarımızın dertlerine derman olmaya geldim. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumaya, kollamaya geldim. Başkasının cebinden ağalık yapmadım bugüne kadar. Biz işimizi yapmaya çalışacağız canla başla, sizlerle beraber” şeklinde yanıtladı.

Yol projesinin takipçisi olacağız

Başkan Muhittin Böcek, kadınların talebi üzerine Finike Kadınlar Plajı’nın hizmet vermeye başladığını ve devam edeceğini söyledi.Finike Meclis Üyesi Mete Apaydın, Kaş havalimanı için Finike’den geçecek ve binlerce dönüm araziyi yok edecek bir yol projesi olduğunu, bu yolu istemediklerini söylemesi üzerine Başkan Böcek, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.