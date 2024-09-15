Halk Scholz’a sırtını döndü
Yapılan bir ankete göre, Almanya'da halkın üçte ikisi gelecek yıl yapılacak federal seçimlerde SPD'nin başbakan adayı olarak Olaf Scholz'u görmek istemiyor.
2021 genel seçimlerinde SPD'ye oy veren seçmenler arasında da Scholz'u başbakan adayı olarak uygun bulmayanlar çoğunlukta. SPD seçmenlerinin yüzde 60'ı Scholz'un aday olmamasından yana.
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