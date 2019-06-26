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Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Açık Türkiye’de yakalanan uyuşturucu miktarına dikkat çekti

Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Halk Sağlığı Uzmanı Prof.

26 Haziran 2019 Çarşamba 17:19
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Açık Türkiye’de yakalanan uyuşturucu miktarına dikkat çekti

Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla bir açıklama yapan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Türkiye’de narkotik birimlerce yakalanan uyuşturucu miktarlarına dikkat çekti.



26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü nedeniyle bir açıklama yapan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Açık, Türkiye’de uyuşturucu madde kullanımının son 30 yılda düzenli olarak arttığına dikkat çekti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1987 yılında aldığı kararla uyuşturucu kullanılmayan sağlıklı bir toplum hedefine ulaşmak ve uyuşturucu ile mücadelede uluslararası eylem ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla her yıl 26 Haziran tarihini, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü olarak ilan ettiğini hatırlatan Yasemin Açık, uyuşturucuyla mücadelenin her gün büyük bir kararlılıkla sürmesi gerektiğini özellikle de gençler nezdinde farkındalık oluşturulmasının elzem olduğunu söyledi.



Bu özel günün tüm dünya devletlerinin uyuşturucuyla mücadeleyi gündemlerinin ön sırasına alması için bir vesile olması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Açık, uyuşturucu ticaretinde Türkiye’nin Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri arasında geçiş yolu olduğunu belirterek "Bu kadar yoğun bir uyuşturucu geçişinin olduğu coğrafyamızda elbette bu trafiğin kullanımı arttırıcı etkisi bulunuyor. Uyuşturucu ile mücadelede kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerine büyük görevler düşüyor" diye ekledi.



Türkiye’de uyuşturucu kullanımı en çok 15-34 yaş aralığında


Birleşmiş Milletler’in (BM) açıkladığı 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nden üçüncüsünün bireylerin sağlığının güvence altına alınması olduğunu belirten Açık, "Brüksel’de Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) tarafından açıklanan 2019 Avrupa Uyuşturucu Raporu’na göre Türkiye’de uyuşturucu en çok 15-34 yaş arasındaki gençler tarafından kullanılmaktadır. Adalet Bakanlığımızın verilerine göre ise uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da her geçen gün artmaktadır. Bakanlık verilerine göre; 2011 yılında 105 kişi uyuşturucudan dolayı hayatını kaybederken, 2016 yılında bu sayı 920’ye yükseldi. Son resmi istatistiklere göre Türkiye’de 2017 yılında uyuşturucudan ölenlerin sayısı 941 oldu. Arasında 15 yaşın altında çocukların da bulunduğu kaybettiğimiz insanlarımızın yaş ortalaması sadece 32. Gencecik bireylerimizi bir hiç uğruna kaybediyoruz. En büyük dileğim bugünün bir milat olması ve Türkiye ile dünyanın tüm ülkelerinde hem uyuşturucu trafiğinin hem de kullanımının bir an önce son bulması" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 17:19
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