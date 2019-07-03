Halk plajına yapılan kaçak iskeleye tepki

Marmaris’te halk plajına gezi teknelerinin bağlanması için kaçak yapıldığı iddia edilen yüzen iskeleye vatandaşlar tepki gösterdi. Başvurdukları kurumlardan cevap alamadıklarını öne süren vatandaşlar yetkililerden konuya çözüm bulmalarını istedi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde halk plajına gezi teknelerinin bağlanması için kaçak yapıldığı iddia edilen yüzen iskeleye vatandaşlar tepki gösterdi. Marmaris’e yaklaşık 30 kilometre mesafedeki turistik Hisarönü Mahallesi’nde vatandaşların herhangi bir ücret ödemenden girebildikleri tek halk plajında kaçak yapıldığı iddia edilen iskeleye vatandaşlar tepki gösterdi.Doğa harikası 250 metre uzunluğundaki “Altın Kum” plaj mevkinde yapılan iskele, yüzmek için bölgeye giden vatandaşların huzurunu kaçırdı.Vatandaşlar duruma tepki göstermek ve seslerini duyurabilmek için plajda bir araya geldi.

“Bu iskelenin burada kalmasını istemiyoruz”

Hisarönü Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Taştekin konuyla ilgili açıklama yaptı. Konuya çözüm bulunması için yetkililere seslenen Taştekin, “Bu gördüğümüz koyda birkaç kurumla görüştük. Ama hiçbirinden izin alınmadan iskelenin yapıldığını öğrendim. Burası halka açık olan bir plaj, mahalle yaşayanı ve dışardan gelen misafirlerimiz bu koyda denize giriyor. Diğer yerler ücretli olduğu için, dar gelirli insanlarımızın kullandığı bir alan. Bu görüntü bizleri rahatsız etti. Bu iskelenin burada kalmasını istemiyoruz. Bu iskele kaçak. Birkaç kurumla konuştum kimsenin bundan haberi yok. Tur tekleri buraya geliyor. Aile denize girmek için geliyor ama huzursuz oluyor. Bununla ilgili bana sürekli şikayet geliyor. Ama hiçbir yetkiliden cevap alamadım. Bunu umursamadılar mı bilemiyorum. ” dedi.

Mahallede yazlığı bulunan Sinan Öner, “Bu doğal cennetin içinde huzurumuz kaçıyor. Yani çok güzel biir ortam halk gelip burada denize giriyor. Hafta sonu buralar doluyor. Bu iskeleden hiç kimsenin haberi yok. Muhtarın bile haberi yok, gelip koydular. Bu kadar duyarsızlık olmaz. Buraya geldik ama muhatap da yok.” dedi.

Vatandaşlar kaçak olduğu iddia edilen iskelenin yıkılmaması durumda imza kampanyası başlatacaklarını kaydetti.