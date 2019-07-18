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Halk ozanlarının dilinden 15 Temmuz

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Halk Şairlerinin Dilinden Darbe Girişimi" temalı bir konser düzenledi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:16
Halk ozanlarının dilinden 15 Temmuz

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Halk Şairlerinin Dilinden Darbe Girişimi" temalı bir konser düzenledi.


Hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığında "15 Temmuz Halk Şairlerinin Dilinden Darbe Girişimi" temalı konser düzenlendi. Konsere halk ozanları Adem Aydın, Mustafa Aydın ve İsmail Şengül katıldı. Günün anlam ve öneminden bahseden Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Başkan Vekili Dr. Zeki Eraslan, “15 Temmuz’da kanlarını akıtarak bu memleketi bize vatan kılma konusunda sağlam iradelerini ortaya koyan tüm şehitlerimizi saygı, şükran ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de aynı şekilde şükran ve minnetlerimi bildiriyorum. Vatan olmanın bedeli oluyor. 15 Temmuz ve bu toprakları bize vatan kılma sürecinde bütün tarihimiz boyunca bu zorunlu, çok zorlu badirelerden millet olarak geçtik ve bu sınavları her zaman başarıyla atlattık. 15 Temmuz hain darbe girişiminde toplumumuz gerçekten destan yazmıştır. Bu sadece Türk demokrasi tarihine değil dünya demokrasi tarihine yazılması gereken bir destandır” dedi.


Eraslan, “Halk ozanlarımız hem sazlarının tellerine hem bizim gönül tellerimize dokundular. Çok güzel bir şekilde hem 15 Temmuz’u hem bu vatanın bize nasıl emanet edildiğini, hangi süreçlerden geçerek bize vatan kılındığını muhtasar ve müfit diyebileceğimiz kısa ve öz bir şekilde bizlere yansıttılar” ifadelerini kullandı.


Etkinlik halk ozanlarına çiçek ve hediye takdiminin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:16
  1. kültür
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  3. fotoğraf

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