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Halk ozanlarından 15 Temmuz konseri

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca halk ozanları Adem Aydın, İsmail Şengül ve Mustafa Aydın’ın katılımıyla “15 Temmuz Halk Şairlerinin Dilinden Darbe Girişimi" temalı konser düzenlendi.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:48
Halk ozanlarından 15 Temmuz konseri

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca halk ozanları Adem Aydın, İsmail Şengül ve Mustafa Aydın’ın katılımıyla “15 Temmuz Halk Şairlerinin Dilinden Darbe Girişimi" temalı konser düzenlendi.


Hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü nedeniyle 18 Temmuz günü düzenlenen etkinlik, Türk Tarih Kurumunun darbe girişimiyle ilgili hazırladığı ve kahraman şehitlerimize ithaf edilen belgeselin gösterimiyle başladı. Halk ozanları, Türk halkının darbeye karşı verdiği kahramanca mücadeleyi saz ve söz sanatıyla çarpıcı bir şekilde sergiledi. Etkinlikte günün anlam ve önemine binaen Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan da bir konuşma yaptı. Eraslan, 15 Temmuz’un hafızalarda çok taze olduğunu ve canlarını bu vatan için vermekten çekinmeyen 251 şehit ve 2 bin 196 gaziye çok şey borçlu olduğumuzu dile getirdi. Dini değerleri istismar eden FETÖ’yü telin ettiği konuşmasında 15 Temmuz’un sadece Türk demokrasi tarihine değil, dünya demokrasi tarihine de altın harflerle yazıldığını belirten Eraslan, ülkemizde artık hiçbir terör ve ihanet çetesine halkımızın geçit vermeyeceğini ifade etti. Eraslan, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi ve ülkemize sahip çıkan herkesi şükran ve minnetle anıyorum” dedi.


Etkinlik, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Yakıcı, TDK Başkan Vekili Prof. Dr. Fevzi Ersoy ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Nihat Büyükbaş’ın halk ozanlarına hediye takdimiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:48
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