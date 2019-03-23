Halk ozanı Neşet Ertaş’ın kardeşi vefat etti Bozlak ustası halk ozanı merhum Neşet Ertaş’ın kardeşi Ekrem Ertaş, yaşamını yitirdi.

Bozlak ustası halk ozanı merhum Neşet Ertaş’ın kardeşi Ekrem Ertaş, yaşamını yitirdi.



Uzun süredir Alzheimer hastalığı tedavisi gördüğü öğrenilen Ekrem Ertaş, İzmir’de hayata gözlerini yumdu. Ekrem Ertaş’ın yarın Kaman ilçe merkez camisinde kılınacak namaz sonrası defnedilmesi bekleniyor.



Son dönemlerinde çocuklarının yanında İzmir’de yaşayan Ekrem Ertaş, Kırşehir’in Kaman ilçesinde ikamet ediyordu. Ertaş, sağlığında bağlama çalması ile biliniyordu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.