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Halk ozanı Gönlüm vefatının 19. yılında anıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin yetiştirdiği büyük halk ozanı Özay Gönlüm’ü vefatının 19.

01 Mart 2019 Cuma 14:12
Halk ozanı Gönlüm vefatının 19. yılında anıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin yetiştirdiği büyük halk ozanı Özay Gönlüm’ü vefatının 19. yıl dönümünde de unutmadı.


Denizli’nin halk kültürünü ve ezgilerini tüm dünyaya tanıtan unutulmaz halk ozanı Özay Gönlüm, vefatının 19. yıl dönümünde, Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği törenle anıldı. Usta sanatçının Çatalçeşme Oda Tiyatrosu önündeki anıt heykeli önünde yapılan törene, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, Kızılcabölüklüler Vakfı Başkanı Osman Erkli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sanatçının anıt heykeline çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, “Ülkemizin, Ege’nin ve Denizlimizin gururu Özay Gönlüm’ü vefatının 19. yılında da saygı ve rahmetle anıyoruz. Sadece Denizli’de değil dünyaya geldiği Kızılcabölük mahallemizde de etkinlikler düzenlenerek gelecek kuşaklara mirasını aktarmaya devam ediyoruz. Özay Gönlüm şehrimizin ve ülkemizin yetiştirdiği önemli bir yetenektir. Düşünün 3 bin 500 civarında derleme ve 250 civarında da TRT repertuarına eser kazandırmış bir sanatçı. Kendisini gelecek kuşaklara anlatmaya ve onun kazandırdığı değerleri yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:12
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