Halk Oyunları Yarışmalarında Eleşkirt il birincisi oldu

Eleşkirt 100. Yıl Ortaokulu bünyesinde küçükler kategorisinde yarışmalara katılan halk oyunları ekibi il birincisi oldu.

Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından organize edilen ve okul sporları faaliyet programında yer alan Okullararası Halk Oyunları İl Birinciliği yarışması yapıldı. Ağrı 2500 seyirci kapasiteli Spor Salonu’nda organize edilen halk oyunları yarışmasına 4 kategoride 22 ekip birinci olabilmek için hünerlerini sergiledi. İlkokul, ortaokul ve liseler kategorisinde yarışan okullar birinci olabilmek için hünerlerini sergilediler.

2500 kişilik Spor Salonunda gerçekleştirilen yarışmalara minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde İl geneli 22 okul’dan 420 öğrencinin düzenlemeli ve düzenlemesiz dallarda mücadele ettiği Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği yarışmaları büyük beğeni topladı. Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışları sonunda dereceye giren okul takımlarına kupalarını Gençlik ve Spor İl Müdür V. Cihan Demir, Halk oyunları temsilcisi Edip Erdoğan, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Halk oyunları federasyonu il hakem temsilcisi Necip Çiçek ve halk oyunları temsilcileri tarafından takdim edildi.

Halk Oyunları İl Birinciliği Sonuçları

Minikler Kategorisi

1. Selahaddin Eyyubi İlkokul 2.İsmet Ömeroğlu İlkokul 3.Yavuz Selim İlkokul 4.Serhat İlkokul

Küçükler Kategorisi

1.Eleşkirt 100.Ortaokul 2. M.Akif Ersoy Ortaokul 3.Selçuk Ortaokulu

Yıldızlar Kategorisi

1.Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 2. Kasım Bayram Ortaokulu 3. Vali Ali Yerlikaya Ortaokulu 4.Hamur Şehit Polis Yıldırım Günay Ortaokulu

Gençler Kategorisi

1.Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi 2. Nurettin Dolgun Meslek Lisesi 3. Hamur Baş Savcı İhsan Eroğul kız Meslek ve Teknik Lisesi 4. Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi

Düzenlemeli Yıldızlar Kategorisi

1.Tutak Gazi Ortaokulu

Düzenlemeli Gençler Kategorisi

1.Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi