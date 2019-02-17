0553 313 94 23

Halk Oyunları Yarışmalarında Eleşkirt il birincisi oldu

Eleşkirt 100.

17 Şubat 2019 Pazar 12:25
Halk Oyunları Yarışmalarında Eleşkirt il birincisi oldu

Eleşkirt 100. Yıl Ortaokulu bünyesinde küçükler kategorisinde yarışmalara katılan halk oyunları ekibi il birincisi oldu.


Ağrı Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından organize edilen ve okul sporları faaliyet programında yer alan Okullararası Halk Oyunları İl Birinciliği yarışması yapıldı. Ağrı 2500 seyirci kapasiteli Spor Salonu’nda organize edilen halk oyunları yarışmasına 4 kategoride 22 ekip birinci olabilmek için hünerlerini sergiledi. İlkokul, ortaokul ve liseler kategorisinde yarışan okullar birinci olabilmek için hünerlerini sergilediler.


2500 kişilik Spor Salonunda gerçekleştirilen yarışmalara minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde İl geneli 22 okul’dan 420 öğrencinin düzenlemeli ve düzenlemesiz dallarda mücadele ettiği Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği yarışmaları büyük beğeni topladı. Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışları sonunda dereceye giren okul takımlarına kupalarını Gençlik ve Spor İl Müdür V. Cihan Demir, Halk oyunları temsilcisi Edip Erdoğan, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Halk oyunları federasyonu il hakem temsilcisi Necip Çiçek ve halk oyunları temsilcileri tarafından takdim edildi.


Halk Oyunları İl Birinciliği Sonuçları


Minikler Kategorisi


1. Selahaddin Eyyubi İlkokul 2.İsmet Ömeroğlu İlkokul 3.Yavuz Selim İlkokul 4.Serhat İlkokul


Küçükler Kategorisi


1.Eleşkirt 100.Ortaokul 2. M.Akif Ersoy Ortaokul 3.Selçuk Ortaokulu


Yıldızlar Kategorisi


1.Selahaddin Eyyubi Ortaokulu 2. Kasım Bayram Ortaokulu 3. Vali Ali Yerlikaya Ortaokulu 4.Hamur Şehit Polis Yıldırım Günay Ortaokulu


Gençler Kategorisi


1.Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi 2. Nurettin Dolgun Meslek Lisesi 3. Hamur Baş Savcı İhsan Eroğul kız Meslek ve Teknik Lisesi 4. Şemsi Türkmen Anadolu Lisesi


Düzenlemeli Yıldızlar Kategorisi


1.Tutak Gazi Ortaokulu


Düzenlemeli Gençler Kategorisi


1.Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 12:25
  1. sergi
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaçarken yakalanan şüphelinin attığı poşetten bakın ne çıktı
    1. Kaçarken yakalanan şüphelinin attığı..
    2. Ortahisar Belediye Başkanı Genç:..
    3. Bakan Çavuşoğlu çok net konuştu: Rest..
    4. Alanya’da torbacı suçüstü yakalandı
    5. Hazine yarın ihale düzenleyecek
    6. Gürbulak Sınır Kapısı’nda 25 kilogram..
    7. Cumhur İttifakı adayları Ilgın ve..
    8. Mardin’in Midyat ilçesinde, nişan..
    9. E. Yeni Malatyaspor’dan VAR açıklaması
    10. Nihat Zeybekci’den öğrencilere menemen..
    11. Başkentte atlı cirit heyecanı sona erdi
    12. İran'dan intikam yemini! 'Maalesef..
    13. Alman askeri gemisi Sarayburnu’na..
    14. 55. Uluslararası Münih Güvenlik..
    15. Samsun’da 3 uyuşturucu taciri yakalandı
    16. Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı:..
    17. PKK’nın 14 yıl önceki Kuşadası..
    18. FETÖ baskınında ele geçirildi! Bakın..
    19. Ümraniye Belediye Başkan adayı..
    20. Bingöl’deHuzur uygulaması
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi