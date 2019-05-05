Halk oyunları gösterisinde taraftarlar arasında kavga
Kilis’te düzenlenen halk oyunları yarışmasında tribünlerde gösterileri izleyenler arasında kavga çıktı.05 Mayıs 2019 Pazar 19:47
Kilis’te düzenlenen halk oyunları yarışmasında tribünlerde gösterileri izleyenler arasında kavga çıktı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda başlayan Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun 2019 yılı grup yarışmasında miniklerden iki, yıldızlardan bir olmak üzere 3 kategoride Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Hatay ve Kilis’ten ekipler gösterilerini sundu. Gaziantep halk oyunları ekiplerinin gösterisinden sonra tribünlerde halk oyunlarını izleyen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce polis gruba müdahale etti. Gözaltına alınan bazı taraftarlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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