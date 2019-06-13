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Halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Karabük’te yolun karşısına geçmek istediği sırada halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

13 Haziran 2019 Perşembe 22:12
Halk otobüsünün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Karabük’te yolun karşısına geçmek istediği sırada halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi’nde koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Kamil Susoy (76) isimli yaşlı adama Sercan Y. yönetimindeki 78 BZ 636 plakalı halk otobüsü çarptı. Yola savrulan yaşlı adam ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Medikar Hastanesine kaldırılan yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Yaşlı adamın ikindi namazı için evinden camiye gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 22:12
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