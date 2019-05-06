Halk otobüsünün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Bursa’nın İnegöl ilçesinde halk otobüsünün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.06 Mayıs 2019 Pazartesi 16:55
Bursa’nın İnegöl ilçesinde halk otobüsünün altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza Huzur mahallesi 12 Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olanYaşar.Y. yönetimindeki halk otobüsü, iddiaya göre sürücünün fark etmemesi üzerine sokakta oyun oynayan 4 yaşındaki Yasin Ensar Dayan’ın üzerinden geçti. Küçük çocuk, olay yerindehayatını kaybederken, çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ölüm haberi alan yakınları ve mahalle
sakinleri sokağa döküldü.
Sürücüye saldırmak isteyen çocuğun yakınlarını polis ekipleri güçlükte sakinleştirdi. Küçükçocuğun cenazesi olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.
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