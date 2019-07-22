0553 313 94 23

Halk otobüsünde elle tacize 2 yıl 1 ay hapis

Kayseri’de bir halk otobüsünde 24 yaşındaki genç kıza elle tacizde bulunduğu ve kızı tehdit ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan 57 yaşındaki sanığa mahkemece 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:26
Halk otobüsünde elle tacize 2 yıl 1 ay hapis

Kayseri’de bir halk otobüsünde 24 yaşındaki genç kıza elle tacizde bulunduğu ve kızı tehdit ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan 57 yaşındaki sanığa mahkemece 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.


İddiaya göre 16 Ekim 2018’de Ziya Gökalp - Gazi Osman Mahallesi seferi yapan özel halk otobüsünde yolcu olan mağdur kız İ.T.’nin yanındaki yolcu kalkınca arkada oturan şüpheli R.M.B. mağdurun yanına oturdu. Mağdura elle tacize kalkışan şüpheli R.M.B. genç kızın tepkisi üzerine otobüsten inip, kaçmaya çalıştı ancak şoför kapıyı açmadı. R.M.B. bu sırada genç kız İ.T.’ye ‘seni öldürürüm, ayaklarımın altına alırım’ diye tehdit etti. Olay yerine çağrılan polis ekipleri R.M.B.’yi gözaltına aldı. Şüpheli hakkında ‘tehdit’ ve ‘basit cinsel saldırı’ suçlarından dava açıldı.


Kayseri 15. Asliye Ceza Mahkemesinde cuma günü görülen davada tutuksuz sanık R.M.B. (57) ile mağdur İ.T. (24) ve avukatlar hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de duruşmaya katıldı.



"Bir kez kendi bacağımı kaşıdım"


Tutuksuz sanık R.M.B. mahkemede “Diğer yolculara yer vermek için arkadan kalktım, daha sonra ön taraf boş olunca, kızın yanına oturdum. Bir kez kendi bacağımı kaşıdım, bu sırada kız bağırdı, telefonu ile çekim yaptı. Kendimi ifade edemedim, cinsel saldırıda kesinlikle bulunmadım, tehdit etmedim” diye konuştu.



"Babam yaşında adamsın, utanmıyor musun?"


Mağdur kız İ.T. ise başından geçen olayı şöyle anlattı:


"Yanımda önce bir çocuk oturuyordu, daha sonra o kalkınca bu şahıs geldi. Kulağımda kulaklık müzik dinliyordum. Bu şahıs bacaklarını açarak oturdu. Eli benim bacağıma değdi, önce sığmadığını düşündüm, daha sonra çantamı bacağıma koydum. Çantamı kaldırdığımda, bu şahsın elinin kendi genital bölgesinde olduğunu gördüm, ben fark edince hemen kalktı, düğmeye basmak istedi. Ben ‘babam yaşında adamsın, utanmıyor musun?’ deyince, diğer yolcular da şahsa tepki gösterdi. Şoför de kapıyı açmayınca bu şahıs beni tehdit etti. Sonrasında polisler geldi, sanıktan şikayetçiyim.”


Tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme hakimi yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık R.M.B.’ye ‘basit cinsel saldırı’ suçundan 1 yıl 8 ay, ‘tehdit’ suçundan ise 5 ay olmak üzere toplam 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Mahkeme hakimi, sanığa verilen bu cezayı 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 14:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CaseCampus Girişimcilik Programı, 75 mezun daha verdi
    1. CaseCampus Girişimcilik Programı, 75..
    2. Kendilerini polis olarak tanıtan gasp..
    3. Anadolu’nun en etkili 50 iş adamı..
    4. Metruk binada çıkan yangını itfaiye..
    5. Öldürülen 8 teröristten 3 M-16, 5..
    6. Nevşehir Belediyesi, geleceğin..
    7. Gazoz şişelerini uyuşturucuyla..
    8. Edirne’deki kazada hayatını kaybeden..
    9. Samsun'da iki grup arasında kavga: 4..
    10. Kocaeli polisi Ankara’daki operasyonda..
    11. İŞKUR ve KOSGEB desteğiyle kendi..
    12. Palancıoğlu, "Komşu ilçelerde hizmette..
    13. ‘Geleceğin Sosyal Bilimler Zirvesi’
    14. Bungee jumping yaparken 92 metreden..
    15. Şehitlik ve okulların bakımını..
    16. Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde..
    17. Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası..
    18. Harşit Çayı içindeki kayada mahsur..
    19. Almanya'da Diyanete bağlı camiye bomba..
    20. Adnan Oktar davasında yeni gelişme!
    21. Touch Turkey Tour Türkiye Finali..
    22. İstanbul'da operasyon! Milyonlarca..
    23. Beden kendini onarıyor
    24. Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 terörist..
    25. FaceApp’ı taklit eden uygulamalara..
    26. Sakarya Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri..
    27. İstanbul'da rekor miktarda sahte dolar..
    28. Başkan Say’dan piknikçilere broşür ve..
    29. Yahyalı’da çöken turizm yolu yeniden..
    30. İngiltere'den İran'a karşı flaş hamle!..
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Türkiye dev adımı atıyor! İşte çığır açacak projeler
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..