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Halk otobüsünde dehşet! Simit satan çocuğu kemerle dövdü

Şanlıurfa'da simit sattığı öne sürülen küçük çocuğun, bindiği halk otobüsünde kimliği belirsiz kişi tarafından kemerle dövüldüğü görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Polis, saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

07 Ağustos 2018 Salı 15:35

Şanlıurfa’da, iddiaya göre simit satan 10 yaşlarındaki erkek çocuğu, halk otobüsüne bindi. Otobüs park halindeyken kimliği belirsiz bir saldırgan, bilinmeyen bir nedenle küçük çocuğa kemerle dakikalarca vurdu. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyadan paylaşıldı.

Görüntülerde, kemerle dövülen çocuğun acı içinde kıvrandığı ve gözyaşı döktüğü görüldü. Görüntüyü izleyenler ise küçük çocuğu kemerle döven ve görüntü çeken kişiye tepki gösterdi. Polisin, kemerle çocuğu döven kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 15:35
  1. Şanlıurfa
  2. Simit satan çocuğu dövdü
  3. otobüste dayak
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  5. skandal görüntü
  6. çocuğa şiddet

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  • APO DAYIAPO DAYI58 dk önce
    MERHAMETSİZ ... İNSAN DEĞİLSİNİZ SİZ
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