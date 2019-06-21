0553 313 94 23

Halk otobüsü sürücülerine uyarı

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) ve Minibüsçüler Odası Başkanı Nihat Sözütek, şehit yakını, gazi, 65 yaş ve üstü yolcuları araçlarına almayan ve kötü muamelede bulunan Özel Halk Otobüsü sürücüleri ile yasal zorunluluk olmasına rağmen klima açmayan toplu taşıma sürücüleri hakkında gereken yaptırımların uygulanacağını söyledi.

21 Haziran 2019 Cuma 12:40
Halk otobüsü sürücülerine uyarı

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (Adana ESOB) ve Minibüsçüler Odası Başkanı Nihat Sözütek, şehit yakını, gazi, 65 yaş ve üstü yolcuları araçlarına almayan ve kötü muamelede bulunan Özel Halk Otobüsü sürücüleri ile yasal zorunluluk olmasına rağmen klima açmayan toplu taşıma sürücüleri hakkında gereken yaptırımların uygulanacağını söyledi.


Sözütek, klima açmayan toplu taşıma sürücüleri, şehit yakını, gazi, 65 yaş ve üstü ücretsiz kart sahiplerini almayan ya da kötü muamelede bulunan Özel Halk Otobüsü sürücüleriyle ilgili şikayetlerin son günlerde arttığına dikkat çekerek, vatandaşlardan bu tür durumlarda araçların plakalarını alarak Adana ESOB, bağlı olduğu kooperatif ve Adana Büyükşehir Belediyesine bildirmelerini istedi.



"Ücretlerini bakanlık ödüyor"


Şehit yakınları, gaziler, 65 yaş ve üstü yolcular için ücretsiz binişin bağış değil, yasal bir hak olduğunu dile getiren Birlik Başkanı Nihat Sözütek, "Şehit yakınları, gaziler, 65 yaş ve üstü insanlar bu ülkeye kanıyla, canıyla hizmet etmiş değerlerimizdir. Yaptıkları fedakarlık karşısında, devletimiz de kendilerine bir hak tanımış. Üstelik Türkiye’nin tamamında geçerli olan bu uygulama kapsamında her özel halk otobüsüne, şehit yakınları, gaziler, 65 yaş ve üstü için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık 1000 TL ödeme yapılıyor. Yani bu insanlar ücretsiz binmiyor, paralarını devlet ödüyor. Hal böyle iken bazı Özel Halk Otobüsü sürücülerinin bu insanlara karşı beleşçi muamelesi yaptığı, kötü davrandığı, araçlarına almadıkları, hatta zaman zaman hakaret ettikleri ya da otobüsten indirdikleri yönünde şikayetler almaktayız" dedi.



Kurallara uymayan sürücülere ceza


Özellikle sıcak havalarda yoğun olarak aldıkları ikinci şikayet konusunun da klima açmayan sürücüler olduğunu dile getiren Adana ESOB Başkanı Nihat Sözütek, "Daha önce de bu konuda toplu taşıma esnafımızı defalarca uyarmıştık. Yaz uygulaması kapsamında toplu taşıma araçlarında, 15 Ekim 2019 tarihine kadar 07:00 ila 19:00 saatleri arasında klimaların aralıksız çalışır vaziyette olması gerekmektedir. Biz hem SMS hem de basın açıklaması aracılığıyla toplu taşıma esnafımız ve vatandaşlarımıza konuyu sık sık duyuruyoruz. Buna rağmen şikayetlerin arkası kesilmiyor" diye konuştu.


Toplu taşıma esnafının kamu hizmeti yaptığına, yolcularına karşı saygılı ve kibar olması gerektiğine dikkati çeken Sözütek, "Vatandaşlarımızdan, şehit yakını, gazi, 65 yaş ve üstü ücretsiz kart kullanan yolcuların kötü muameleye maruz kalması, klimaların açılmaması, gerektiğinden fazla yolcu alınması ya da kapıların açık şekilde gidilmesi durumuyla karşılaşmaları halinde aracın plakasını alarak Adana ESOB, bağlı bulunduğu kooperatif ve Adana Büyükşehir Belediyesinin ALO 153 Çağrı Merkezine bildirmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen şikayet doğrultusunda yapılacak incelemenin ardından söz konusutoplu taşıma aracı sürücüsü hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:40
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Uyuşturucu satan" şahıs tutuklandı
    1. "Uyuşturucu satan" şahıs tutuklandı
    2. Beşiktaş aradığı sol beki buldu!..
    3. Başkan Kadir Dağlı’nın İstanbul..
    4. Diyarbakır’daki ev bir hafta içinde..
    5. Türkiye'nin gözbebeği! Tarih yazdı
    6. Samsun’da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
    7. Kayserispor Yönetimi Olağanüstü..
    8. DİDER’den çok önemli bir kermes
    9. 3 çocuk annesi rock star
    10. Elazığ’da ‘Usta Öğreticiler tek çatı..
    11. Diyarbakır’da GES’in ikincisi kuruldu
    12. Karabük’te trafik kazası: 1’i ağır 3..
    13. Lokomotiv Moskova, Galatasaray'ın..
    14. Koruma kurulu yükümlüler için toplandı
    15. Yeşilyurt’ta da sel böyle gelmiş
    16. "AA'nın devrim gibi bir çalışması da..
    17. Konya'da 49 ilden öğretmenlere medya..
    18. Nevşehirliler sağlıklı iletişimin..
    19. Şehit savcı ve hakim için hatıra..
    20. Adebayor'un yeni takımı belli oldu!..
    21. THY'den rahatlatan açıklama geldi
    22. Sel çocuğu böyle sürükledi
    23. GAİB’in E-İhracat eğitimi Güneydoğu..
    24. Müebbet hapis cezası alan baba üst..
    25. İran İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi'ni..
    26. Sakarya Ticaret Borsası
    27. Kazada ağır yaralanan genç kız..
    28. Olaysız şehirler arasında Bingöl..
    29. Gaziantep'te hırsızlık çetesi operasyonu
    30. "Filistin direnişine verdiği destek..
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!