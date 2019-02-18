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Halk otobüsü şoförü, içi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Afyonkarahisar Belediyesi Otobüs İşletme Müdürlüğünde görevli otobüs şoförü İsa Dülger, sürücüsü olduğu otobüste bulduğu para dolu cüzdanı kuruma teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:47
Halk otobüsü şoförü, içi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Afyonkarahisar Belediyesi Otobüs İşletme Müdürlüğünde görevli otobüs şoförü İsa Dülger, sürücüsü olduğu otobüste bulduğu para dolu cüzdanı kuruma teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı.


Afyonkarahisar Belediyesi Otobüs İşletme Müdürlüğünde görevli otobüs şoförü İsa Dülger, Ans-Özdilek seferini yaptığı sırada bir yolcunun otobüste düşürdüğü cüzdanı buldu. İçerisinde bulunan 250 euro, 395 TL, kredi kartı ve kimliği bulunan cüzdanı bir an olsun düşünmeden garaj amirine teslim eden Dülger, örnek davranışıyla ’insanlık ölmedi’ dedirtti.


Olay anını anlatan şoför Dülger, üniversite mevkisinde aracından inen yolcunun cüzdanını düşürdüğünü fark ettiğini belirtti. Dışarıda bulunan başka bir yolcudan unutulan cüzdanı isteyen Dülger, "Biz büyüklerimizden haram lokma yememeyi öğrendik. Hem insanlık gereği hem de görevim icabı cüzdanı sahibine ulaştırılmasını sağladım. Tüm şoför arkadaşlarım ve ben bunun bilinciyle çalışıyoruz. Vatandaşlarımız Otobüs İşletme Müdürlüğü personeli ve şoförlerine gönül rahatlığıyla güvenebilir” dedi.



Cüzdan içerisinde 250 euro ve 395 TL para vardı


Aracında bulduğu cüzdanı muhafaza eden halk otobüsü şoförü Dülger, konuyu ilgili amirlerine iletti. Seferi bittikten sonra halk otobüsü garajına gelen şoför, tutanak ile birlikte bulduğu cüzdanı görevli personele teslim etti. Cüzdanın içerisinde, 250 euro ve 395 TL, kredi kartı, kimlik ve ehliyet olduğu tespit edildi. Garaj amiri konuyla alakalı ilgili işlemleri ivedi şekilde başlattı. Cüzdanını kaybeden yolcuyla iletişime geçilerek cüzdanın güvende olduğunu ve teslim alabilmesi için halk otobüsü garajına gelmesi gerektiği iletildi.



Cüzdanına kavuşan üniversite öğrencisi çok mutlu oldu


Cüzdanının Otobüs İşletmesinde güven içinde olduğunu öğrenen üniversite öğrencisi, ertesi gün halk otobüsü garajına geldi. Halkla ilişkiler personeli tutanak ile birlikte cüzdanı teslim etmeden önce yolcuya teyit amaçlı sorular sorduktan sonra cüzdanı teslim etti. Şoföre şükranlarını sunan cüzdan sahibi Hakan Karaböcek da "Kısa bir süre sonra eğitim için yurt dışına gidecektim. Bunun için cüzdanımda bir miktar euro ve Türk Lirası vardı. Cüzdanım bulunduğu için ve eksiksiz bir şekilde tarafıma ulaşmasından çok mutlu oldum. Otobüs İşletme Müdürlüğüne ve cüzdanı bulan şoföre çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:47
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